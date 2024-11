Von Volker Knab

Weinheim. "Es ist mühsam", bekannte Loris Graf von der noch jungen Partei "Volt". Graf ist "City Lead" oder Kreisvorsitzender aus Heidelberg, er vertritt die erst 2017 gegründete, europaweite Partei. Im Weinheimer Café Florian veranstaltete Volt am Freitag ein "Meet and Greet", um die politischen Ziele in der Zweiburgenstadt im direkten Gespräch