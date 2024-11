Von Werner Popanda

Eppelheim. Zum Abschluss der Eppelheimer Buchwochen war Alessandro Bellardita zu Gast in der Stadtbibliothek. Hier bezog der Richter, Dozent und Autor, der auf Sizilien zur Welt kam, im Rhein-Neckar-Gebiet lebt und seit 2012 im Justizdienst und heuer am Landgericht Karlsruhe tätig ist, Stellung zum brisanten Thema "Mafia in Baden-Württemberg". Vor voll