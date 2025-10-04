Samstag, 04. Oktober 2025

Plus Eppelheim

Weniger Geld für Vereine?

Bange Blicke: Was ist bezahlbar, wo kann man etwa durch Zusammenarbeit einsparen? Ein selten einberufener Ratsausschuss stößt eine Debatte an.

04.10.2025 UPDATE: 04.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 37 Sekunden
Die Höhe der Hallengebühren sind nur ein Thema bei der Vereinsförderung, die jetzt in Eppelheim diskutiert wird. Foto: Hüll

Von Felix Hüll

Eppelheim. Wenn wegen der schlechten Haushaltslage überall gespart werden muss, berührt das auch die Zuschüsse an die Vereine der Stadt. Wie man das Spargebot und eine Förderung des Eppelheimer Vereinslebens dennoch unter einen Hut bekommt, war jetzt Gegenstand einer Anhörung im Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Vereine. Dessen Ergebnis und ein

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Felix Hüll
Stellvertretender Ressortleiter
zu unseren Autoren  
