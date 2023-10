Eppelheim. (cm) Die Rhein-Neckar-Halle war ab 1972 Schauplatz zahlreicher Großveranstaltungen: Konzerte unter anderem von Bob Marley, Joe Cocker und den Kastelruther Spatzen lockten die Massen nach Eppelheim, ebenso internationale Sportwettkämpfe wie Spiele der Handballnationalmannschaft und Fernsehsendungen wie "Verstehen Sie Spaß?" mit Paola und Kurt Felix sowie Fußballer Günter Netzer als Stargast.

Die RNZ feierte hier im Jahr 1995 ihr 50. Jubiläum mit einem Riesenprogramm. Die Schließung aus Brandschutzgründen vor elf Jahren sorgte für große Proteste. In zwei Wochen soll die Halle nun abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Was bleibt, sind die schönen Stunden, die Tausende hier verbrachten.

Welche Erinnerungen verbinden Sie mit der Rhein-Neckar-Halle? Das würde die RNZ gerne für eine Veröffentlichung in der neuen Reihe "Adieu Rhein-Neckar-Halle" von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wissen.

Schreiben Sie uns Ihre Erlebnisse mit Name und Wohnort am besten per E-Mail an region-heidelberg@rnz.de. Und sollten Sie noch ein Foto von damals haben, senden Sie es gerne mit.

Die Handballnationalmannschaft spielte am 17. März 1979 in Eppelheim gegen die UdSSR – und siegte knapp mit 17:16. Foto: Geschwill

Die Kastelruther Spatzen machten die Halle voll. Foto: Preuß