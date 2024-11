Eppelheim. (pm/RNZ) Ein Wasserrohrbruch in der Hölderlinstraße in Eppelheim wurde den Stadtwerken Heidelberg am Freitag, 29. November, gegen 15 Uhr gemeldet. Dadurch wurde die Fahrbahn unterspült. Die Stadtwerke Heidelberg waren vor Ort und kümmerten sich um den Schaden.

In zwei Häusern war die Wasserversorgung kurzzeitig unterbrochen. Sie werden seit Freitagabend gegen 21 Uhr über eine Notversorgung wieder mit Wasser versorgt, bis die Leitung voraussichtlich am kommenden Mittwoch repariert ist.

Die Hölderlinstraße ist gesperrt. Die Reparaturarbeiten beginnen am Montag, 2. Dezember, und dauern voraussichtlich eine Woche.