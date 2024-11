Eppelheim/Ketsch. (fhs) Zur Demokraten-Kundgebung in Ketsch aufgerufen hat Walter Lässle in Eppelheim am Rande einer "Erinnerungskultur"-Lesung. Lässle lud dazu ein, am Samstag zahlreich "zum Schutz der Demokratie" in Ketsch gegen den dort stattfindenden AfD-Parteitag zu demonstrieren. Es gelte, Gesicht zu zeigen und deutlich zu machen, dass man Demokratie sichern wolle.

Der Eppelheimer Privatmann Lässle war auch bereits Hauptredner und Initiator der Demo gegen Rechts in Eppelheim im Februar 2024; in Eppelheim ist er in der Flüchtlingshilfe besonders engagiert.

Der Heidelberger Historiker Frank Engehausen hatte am Mittwochabend in einer Lesung vorgetragen, wie viele Fälle an Zwangssterilisierung, Euthanasie- sowie andere Opfer der NS-Herrschaft in den 1940er Jahren seine Studenten und er bislang dokumentiert vorfanden – rund drei Dutzend mit der Vermutung, dass die Dunkelziffer noch höher liege.

Bürgermeisterin Patricia Rebmann sprach zuvor ein Grußwort und mahnte: "Nie wieder ist jetzt!" Rebmann sagte, Verbrechen wie die von Engehaus dokumentierten, "könnten auch wieder so passieren". Das Schlimmste sei eine schweigende Mehrheit. Rebmann bat das Publikum darüber nachzudenken, wie lange man schweigen könne und wann es Zeit sei, die Stimme zu erheben.