Von Sabine Hebbelmann

Eppelheim. Zum Informationsabend über die Kommunale Wärmeplanung in Eppelheim begrüßte der stellvertretende Bürgermeister Linus Wiegand in der Rudolf-Wild-Halle zahlreiche Interessierte. Er erinnerte an den Beschluss des Gemeinderates von Oktober 2022, eine freiwillige kommunalen Wärmeplanung durchzuführen. Im April 2024 wurden die Stadtwerke