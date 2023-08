Eppelheim. (pau) Es war Liebe auf den ersten Blick, damals in der Straßenbahn. Er mit einem Korb voller Mirabellen, sie mit einem Herz voller Träume. Hans Baier musste die Gelegenheit beim Schopf ergreifen. "Darf ich Ihnen anbieten, in den Mirabellenkorb zu ,langen’?", habe Hans damals in feinem Platt gefragt. Und Sieglinde hat Ja gesagt. Auch auf die Anschlussfrage – ob sie denn am Abend mit ihm ins Kino wolle. "Damals gab es sie noch. Die Gentlemen, die Mut hatten", erinnert sich Claudia Petschi. Das Kennenlernen ihrer Eltern in den 50er Jahren ist in ihrer Erinnerung romantisch geblieben. Auch heute sind der 90- und die 84-Jährige noch verliebt und glücklich.

Eiserne Hochzeit feiern die Baiers in Eppelheim und können auf ein ereignisreiches und erfülltes Leben zurückblicken. Angefangen mit dem Bilderbuch-Kennenlernen. "Die Mirabellen müssen süß und verführerisch gewesen sein", scherzt Petschi. Sie ist die einzige Tochter des Paares, hat eine sehr enge Bindung zu ihren Eltern. 1958 heiratete das Paar, vier Jahre später hießen sie Tochter Claudia willkommen. Die Familie lebte in Heidelberg-Pfaffengrund, wo Vater Hans aufgewachsen war. "Er war der große, dunkelhaarige, stattliche Mann. Meine Mutter die kleine, zierliche Blondine", erinnert sich Petschi. Gut hätten die Eltern ausgesehen. Das Leben wäre bis dato aber nicht leicht gewesen. Mutter Sieglinde stammt aus Schlesien und musste mit ihren fünf Geschwistern und der Mutter aus der Heimat fliehen. "Opa war Schneider, Oma Hauswirtschafterin. Früh haben die Kinder da mitgeholfen und viel gelernt. Das habe auch ich dann weitergegeben bekommen", so die 60-Jährige. An ihre Kindheit aber hätten sowohl Hans als auch Sieglinde nur schöne Erinnerungen. Der Familienzusammenhalt war von Haus aus wichtig.

Hans wurde technischer Beamter, Sieglinde Kinderkrankenschwester. Mit der Bahn ging es für sie oft nach Heidelberg in die Stadt. Sie seien aber auch immer viel gewandert. "Hoch zum Schloss und dann noch in ein Tanz-Café. Bis früh morgens und dann ab zur Schicht", sagt Petschi. In einem Verein hätten sich ihre Eltern nie engagiert. Aber ihr Freundeskreis sei groß und fröhlich gewesen. Ansonsten hätte es daheim immer viel zu tun gegeben: Petschis Tochter Sabrina lernte von Oma Sieglinde alte Rezepte: "Meine Eltern haben Sabrina quasi mitaufgezogen, sie vom Kindergarten abgeholt, wenn ich und mein Mann noch arbeiten mussten."

Mit Schwiegersohn Andreas verstehen sich die Baiers gut: "Meine Eltern sagen immer, sie haben einen Sohn dazugewonnen. Und das ist toll", so Claudia Petschi. Die Baiers und Petschis reisen auch oft gemeinsam. Alleine waren die Baiers aber eher in der Heimat unterwegs, lange auch in vierbeiniger Begleitung: Mit Chihuahua Tenobi. "Er war kein Handtaschenhund", betont Petschi. Verzogen hätten ihn die Eltern nicht – aber geliebt wie ein eigenes Kind. Auch im hohen Alter sind die beiden noch zu Hause, sprühen trotz Schicksalsschlägen und Krankheiten voller Lebensenergie und Kraft. Sieglinde backt bis heute ihren Pflaumenkuchen. Und mit dem gehe auch an schwierigen Tagen alles besser. Am heutigen Feiertag darf er natürlich auch nicht fehlen. Die RNZ schließt sich allen Glückwünschen herzlich an.