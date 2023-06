"Die Sportart entwickelt sich wirklich ständig weiter", sagt sie und verweist auf die steigende Zahl der gemeldeten Athleten. Insgesamt 1000 Sportler nehmen mittlerweile regelmäßig an den Wettkämpfen teil. "Wir sind eine tolle Gemeinschaft, in der wir einen richtig guten ...

Die neuesten Übungen aus Übersee tauchen dann immer mal wieder in der großen RTL-Show auf. Ein US-Trip scheint also nicht die schlechteste Vorbereitung. Sehr ambitioniert, aber vor allem "wegen des riesigen Spaßes" geht sie dieses Jahr bei der Sendung an den Start. Die pure Freude an diesem besonderen Wettkampf hat ihr vergangenes Jahr immerhin Platz zwei bei den Ninja-Weltmeisterschaften und den ersten Rang im deutschen Ranking eingebracht. Und in der aktuellen Saison liegt sie in der Wertung für Deutschland bereits wieder unter den besten fünf.

Zuletzt war Schmitt sogar auf einer Trainingsreise in den USA. "Mit ein paar Trainingskollegen war ich unterwegs. Das war ein fantastisches Erlebnis." Eigentlich wollten die sechs "Ninjas" nur jeden zweiten Tag trainieren, um auch etwas vom Land zu sehen. "Am Ende waren wir aber doch jeden Tag in verschiedenen Trainingshallen am Arbeiten", erzählt sie. Leuchtende Augen bekommt Schmitt, wenn sie von den Möglichkeiten vor Ort erzählt. "Die Amis sind auch beim Ninja-Sport ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten und uns bei den Hindernissen immer voraus."

Eppelheim. (run) Beim Betreten des Fitnessstudios "Pugilist" in Bruchsal wird recht schnell klar: Hier wird richtig hart trainiert. Melanie Schmitt hangelt sich aber locker durch die Ringe. Ganz locker zum Aufwärmen. Um sie herum tänzeln Boxer, Kraftsportler stemmen Gewichte. "Hier habe ich die besten Trainingsbedingungen", sagt sie und zeigt auf die verschiedenen Parcourselemente, die sie als Ninja Warrior benötigt. Egal ob Ringe, Himmelsleiter oder Flyingbar: Hier kann sich Schmitt perfekt vorbereiten auf alle Wettkämpfe, die 2023 noch anstehen. Dabei muss ein Hindernis-Parcours absolviert werden, bei dem vor allem Kraft, Ausdauer und Körperbeherrschung gefragt sind.

"Die Sportart entwickelt sich wirklich ständig weiter", sagt sie und verweist auf die steigende Zahl der gemeldeten Athleten. Insgesamt 1000 Sportler nehmen mittlerweile regelmäßig an den Wettkämpfen teil. "Wir sind eine tolle Gemeinschaft, in der wir einen richtig guten Zusammenhalt haben", sagt Schmitt. Auch bei den Wettbewerben sei das der Fall. "Wenn ich kurz den Ninja-Gewinner René Casselly zitieren darf: ‚Ich gönne jedem den maximalen Erfolg‘", sagt sie und fügt mit einem Lächeln hinzu "Aber mir selbst am meisten."

Ihre Auftritte in der RTL-Show haben die 28-Jährigen nicht nur final überzeugt, sich mit Herz und Seele dem Ninja-Sport zu widmen. Schmitt, deren Markenzeichen die geflochtenen Zöpfe sind, hat auch dank ihrer fast 1900 Instagram-Followern eine richtige Fangemeinde. Immer wieder erreichen sie Autogrammwünsche, die sie natürlich alle gerne erfüllt.

"Ich möchte auf den Karten auf das Projekt Waldpiraten in Heidelberg hinweisen und meine Fans zu einer Spende egal in welcher Höhe bewegen.", erzählt sie. Vor ein paar Jahren spazierte Schmitt zufällig mit ihrer Hündin Lia an den Waldpiraten vorbei und schaute dann zu Hause in ihrer Wohnung in Eppelheim nach, um was für eine Art Camp es sich dort handelt.

Das Heidelberger Waldpiraten-Camp ist eine Einrichtung der Deutschen Kinderkrebsstiftung, in der erkrankte Kinder, Geschwisterkinder, Familien und trauernde Familien auf ihrem Weg zurück ins Leben und in die Selbstständigkeit begleitet werden. Ihren vorherigen Arbeitgeber konnte die Online-Marketing-Expertin schon überzeugen, die Weihnachtsspende an das Waldpiraten-Camp zu richten.

So kennen sie die Eppelheimer: Melanie Schmitt mit ihrer Hündin Lia. Foto: Runde

Seit sie selbst aktiv für das Camp ist, hat sich noch mehr ergeben. "Ich wurde letztes Jahr zum Abendessen ins Camp eingeladen und habe viele Kinder kennen gelernt", sagt Schmitt. Es war so ein Moment, in dem sich die starke Athletin ganz schwach fühlte. Es sind die individuellen Geschichten der Kinder, die sie bewegen und einfach nicht mehr loslassen. "In den Momenten mit den Kindern blüht mein Herz auf", sagt sie und streichelt ihre Hündin Lia.

Sollte die Ninja-Athletin tatsächlich die 25.000-Euro-Prämie als "Last Woman Standing" bei der RTL-Show gewinnen, sollen davon natürlich auch die Waldpiraten profitieren. Und Schmitt hat schon einige Ideen und Pläne, um noch mehr Unterstützer zu motivieren. "Als gebürtige Heidelbergerin bin ich einfach richtig stolz darauf, dass es eine solche Einrichtung in meiner Heimatstadt gibt", sagt sie. "Die Kinder im Waldpiraten-Camp haben noch mehr Unterstützung einfach verdient."