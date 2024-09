Von Felix Neidig

Eppelheim. Der Hochsommer ist vorbei und der Herbst steht vor der Tür. Wieso nicht also die letzten schönen Tage des Jahres nutzen und die Minigolfbahnen in der Nähe besuchen? Welche Bahnen gibt es in der Region? Zu Besuch bei den Betreibern der Minigolfanlage in Eppelheim.

> Ankunft: Das Gartengolf liegt am westlichen Rand Eppelheims. Es gibt einen kleinen Parkplatz für einige Autos und noch weitere Parkmöglichkeiten am Straßenrand. Mit der Straßenbahn kann der Besucher über die Linie 22 bis zur Endhaltestelle "Kirchheimer Straße" fahren. Von dort aus hat man einen zehnminütigen Fußweg bis zur Minigolfanlage.

Vincenzo Ruta hat die Minigolf-Anlage 2006 als Pächter übernommen. Foto: Neidig

Beim Eingang kann man an der Kasse für den Erwachsenenpreis von 3,70 Euro die erste Runde starten. Ausgestattet wird man wie üblich mit einem Schläger und einem Ball, einem Notizbrett mit Bleistift sowie einem Protokollzettel, auf dem zwei Runden aufgeschrieben werden können.

> Eindruck: Die Anlage erinnert, wie der Name schon sagt, tatsächlich an einen Garten. Es gibt viel Grün, viele Pflanzen und auch einen Schuppen. Allgemein ist das Areal beim Besuch gut gepflegt. Neben einigen Mülleimern gibt es auch Töpfe für Zigaretten. Damit soll einer Verschmutzung vorgebeugt werden. Das gelingt tatsächlich auch. Beim RNZ-Besuch ist die Anlage sehr sauber.

> Bahnen: Es gibt 18 Bahnen mit einem Par, also der Zahl an erwarteten Schlägen, von insgesamt 47. Der orange-rote Bodenbelag sieht nicht nur einladend aus, sondern beeinflusst den Ball auch nicht negativ. Abwechslung ist bei den Bahnen auch geboten. Neben den klassischen Hindernissen wie Steinen, Kurven und Höhen gibt es auch eine Bahn, die normales Golf simulieren soll.

In dieser schlägt man den Ball in einen abgeschirmten offenen Bereich, der ein Loch enthält – wie beim normalen Golf eben, nur kleiner. Dazu gibt es eine weitere Bahn mit einer "Wanne" als Wasserhindernis – extra mit Kescher, um den Ball gegebenenfalls herauszufischen.

> Wissenswertes: Das Gartengolf existiert bereits seit dem Jahr 1964. Im selben Jahr wurde am Eingang eine Trauerweide gepflanzt, die heute immer noch zu sehen ist und als kleines Markenzeichen gilt. Der derzeitige Pächter Vincenzo Ruta betreibt die Anlage seit dem Jahr 2006. Der Rekord liegt bei 24 Schlägen. Die Anlage ist unter der Woche von 14 bis 22 Uhr geöffnet, in Ferienzeiten dienstags, mittwochs und donnerstags bereits ab 11 Uhr.

> Gastronomie: Das Essen beschränkt sich hier auf wenige Gerichte – der Fokus liegt klar auf dem Minigolf. Beispielsweise wird ein paar Wiener Würste mit Brot für 2,60 Euro oder ein Wurstsalat mit Brot für 4,90 Euro angeboten. Bei den Getränken gibt es beispielsweise einen halben Liter Apfelschorle für 2,60 Euro. Die Speisen und Getränke kann man auf einer beschirmten Terrasse verzehren, während man anderen beim Minigolfspielen zusieht.

> Über den Betreiber: Pächter Vincenzo Ruta erzählt im Gespräch mit der RNZ, wie er dazu gekommen ist, eine Minigolfbahn zu leiten. Ende der 70er-Jahre war er als Jugendlicher selbst Stammkunde im Eppelheimer Gartengolf und verbrachte dort viele Nachmittage. Als der Betreiber kurz weg musste, durfte der zu dem Zeitpunkt 17-jährige Vincenzo auf die Anlage aufpassen. Dies entwickelte sich zu einem Aushilfsjob, den er mehrere Jahre machte.

"Als der Betreiber dann 2006 in Rente ging, wurde ich gefragt, ob ich die Leitung übernehmen kann." Bis heute pachtet Vincenzo die Anlage. Wie ist die Arbeit auf einer Minigolfanlage? Neben Kassentätigkeiten ist die Wartung eine große Aufgabe für ihn. Je nach Wetter verbringt er mindestens 90 Minuten pro Tag mit Gartenpflege, Rasenmähen und dem allgemeinen Sauberhalten des Geländes. Große Renovierungen nimmt Ruta im Winter vor – dann hat die Anlage nämlich für zwei Monate geschlossen.

> Fazit: Das Hauptgeschäft liegt klar auf der Minigolfbahn. Man merkt daher spürbar, dass Wert auf gute Bahnen, ein schönes Umfeld und eine zwanglose Atmosphäre gelegt wird. Für den kleinen Hunger gibt es auch eine Auswahl an Snacks, mit denen man auf der Terrasse verweilen kann.

Besonders an der Anlage ist natürlich das Thema des Gartens, was vor allem bei sonnigem Wetter durch die Farbvielfalt der Pflanzen und die Dekoration positiv heraussticht.