Von Felix Hüll

Eppelheim. Entsteht auf dem ehemaligen "Gugler-Gelände" mit fünf Hauselementen in drei Gebäuden ein massiver Wohnklotz mitten in Eppelheim? Oder handelt es sich dabei um eine den Umständen nach bestmöglich entwickelte Wohnbebauung dieser Geländebrache zwischen Feuerwehrgerätehaus und Kindergarten an der Heinrich-Schwegler-Straße und den Häusern an der