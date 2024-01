Eppelheim. (fhs) Sicher noch zwei bis drei Wochen wird es dauern, bis man das Gisela-Mierke-Hallenbad wieder wie gewohnt nutzen kann. Dies ergibt sich aus Antworten der Stadtwerke Heidelberg und der Stadtverwaltung Eppelheim auf Fragen nach den aktuellen Reparaturarbeiten. In der Quantozonfilteranlage seien Filterkerzen beim Absinken der Aktivkohle beschädigt worden. Sie müssen ausgetauscht und der Filter von Aktivkohle und Filtersand komplett befreit werden. Die Ersatzteile habe man bestellt. Da alles von deren Lieferzeiten und der Zusammenarbeit mit mehreren Dienstleistern abhänge, werde das Bad voraussichtlich wohl noch drei Wochen geschlossen bleiben müssen. Die außerplanmäßigen Reparaturkosten in Höhe von 35.830,78 Euro sollen dem Gemeinderat in seiner Sitzung am 22. Januar zur Zustimmung vorgelegt werden.