Eppelheim. (sg) Nach der großartigen "Good-bye-Party" am vergangenen Samstag starteten wie vorgesehen am Montag die Rückbauarbeiten in der Rhein-Neckar-Halle. Dass es nun ernst wird mit dem Abriss, ist auch von außen sichtbar: Zur Sicherung des gesamten Baufeldes wurde ein Bauzaun rings um die Halle aufgestellt. Einige Parkplätze entfallen zwar dadurch. Jedoch stehen im südlichen und westlichen Bereich des Parkplatzgeländes noch genügend Abstellplätze zur Verfügung, die nach jetzigem Stand auch während der Abrissphase genutzt werden können. "Die Stadt bittet alle Verkehrsteilnehmer in diesem Bereich um gegenseitige Achtung und Rücksicht", betont Stadtsprecher Christoph Horsch.

Schüler aus dem Süden der Stadt können über die westliche Seite das Schulzentrum erreichen. Dazu wurde auf dem nördlich gelegenen Vorplatz der Halle für Fußgänger ein Durchgang von zwei Metern Breite zum Schulcampus eingerichtet. Ab Januar soll dann der eigentliche Abbruch des Gebäudes stattfinden. Dieser soll grob geschätzt bis Ende März erfolgt sein. "In dieser Abrissphase muss mit Lärmbeeinträchtigungen im Bereich des Schul- und Sportzentrums gerechnet werden", heißt es aus dem Rathaus. Bis zum Baubeginn der neuen Halle werde dann eine Baugrubensicherung eingerichtet.

Derzeit laufen in der Rhein-Neckar-Halle die Ausräumarbeiten auf Hochtouren. Unter der Leitung von Bauhofleiter Alexander Wiede sind seit Montag drei Bauhofmitarbeiter nach dem Prinzip "Alles muss raus!" dabei, die im Rahmen der Abschiedsparty ersteigerten Erinnerungsstücke wie Basketballkörbe, Anzeigentafel, Neonschild und Bandenwerbungen abzumontieren und ihren neuen Besitzern zuzustellen. Dafür waren die Männer mit zwei Hebebühnen im Einsatz. Auch Geräteräume und Materiallager werden von ihnen ausgeräumt und die Gegenstände zum Abtransport auf die Bauhoffahrzeuge verladen. Aktuell sind die Bauhofmitarbeiter dabei, das Hausmeister-Büro auszuräumen. "Dann ist für uns die Arbeit hier erledigt", erklärt das Team.

Zeitgleich startete am Montagmorgen auch die Firma Berb GmbH & Co. KG aus Bösingen. Sie wird für rund 460.000 Euro die Rückbau- und Abbrucharbeiten samt der Entkernung der Halle vornehmen. Tribünensitze, Boden- und Wandverkleidungen wurden an verschiedenen Stellen schon herausgerissen, in den Gängen und den Umkleidekabinen wird derzeit alles ausgeräumt und entfernt. Die jeweiligen Baustoffe werden sortenrein sortiert und entsorgt. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Mitte Dezember andauern. Sofern alles nach Plan läuft, soll der symbolische "Baggerbiss" als Startsignal für den Hallenabbruch Ende Dezember oder Anfang Januar erfolgen.

Wer noch an Erinnerungsstücken aus der Halle Interesse hat, kann sich per E-Mail an das Kulturamt der Stadt unter kulturamt@eppelheim.de wenden. "Wir haben noch 16 Mauerstücke mit Zertifikat, die zum Festpreis von je 50 Euro abgegeben werden können", informiert Horsch. Weiterhin können ein Basketballkorb sowie zwei Doppelbanden mit Capri-Sonne- und mit Libella-Werbung ersteigert werden. "Wer hieran Interesse hat, kann bis zum 11. November 2023 sein Gebot ans Kulturamt senden. Danach prüfen wir, wer das höchste Gebot abgegeben hat, und melden uns bei den betreffenden Personen", erklärt der Stadtsprecher. Die Einnahmen aus dem Verkauf der restlichen Mauerstücke und den Versteigerungen kommen dem Sportunterricht der beiden Grundschulen zugute.