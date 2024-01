Eppelheim. (fhs) Eine Resolution gegen Rechtsextremismus hat der Eppelheimer Gemeinderat als bisher erstes Gremium dieser Art in der Region verabschiedet; Bürgermeisterin Patricia Rebmann und Vertreter aller vier im Gemeinderat vertretenen Fraktionen unterzeichneten den Appell "an alle demokratisch gesinnten Menschen, diesen völkisch-nationalen Strömungen entgegenzutreten und unsere im Grundgesetz verankerten Rechte und Regeln zu verteidigen."

Die gewählten Vertreterinnen und Vertreter der Eppelheimer Bürgerschaft und Bürgermeisterin Rebmann verurteilten "auf das Schärfste" die unlängst in Potsdam beim Treffen Rechtsradikaler mit Mitgliedern rechter und extrem nationalistischer Gruppen geforderte Deportation deutscher Staatsbürger mit Migrationshintergrund ebenso wie von Menschen ohne deutschen Pass. Neben Bürgermeisterin Patricia Rebmann und SPD-Fraktionsvorsitzender Renate Schmidt unterzeichneten das Schriftstück die Vorsitzende der Grünen-Gemeinderatsfraktion, Christa Balling-Gündling, der Vorsitzende der CDU-/FDP-Ratsfraktion, Volker Wiegand und der Sprecher der Eppelheimer Liste im Gemeinderat, Bernd Binsch.

Die SPD-Fraktion im Wiesenbacher Gemeinderat hat eine ähnlich lautende Resolution an Bürgermeister Eric Grabenbauer und die anderen Fraktionen zur Verabschiedung im Gemeinderat weitergeleitet. SPD-Ratsfrau Schmidt nahm diesen Entwurf als Vorlage für Eppelheim.

Das Recherchenetzwerk Correctiv hatte aufgedeckt, dass im November AfD-Politiker, Neonazis und Unternehmer in einem Hotel bei Potsdam zusammenkamen und über die Vertreibung von Millionen Menschen sprachen. In der Eppelheimer Resolution heißt es weiter: Die hinter dieser Feindseligkeit gegen Menschen mit Migrationsgeschichte stehenden Ideen "gründen auf völkisch-nationalem Gedankengut und erinnern in fataler Weise an das Gedankengut des Nationalsozialismus vor 100 Jahren mit dessen ungeheuerlichen Folgen." Was in Potsdam gefordert, erörtert und vereinbart wurde, steht im Widerspruch zur deutschen Verfassung, dem Grundgesetz.