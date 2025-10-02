Donnerstag, 02. Oktober 2025

zurück
Plus Eppelheim

Bürgermeister Matthias Kutsch ist nun auch offiziell im Amt

"Genieß es!": Mit einem Festakt ist der Rathauschef eingeführt worden. Aufbruchstimmung vermerkt.

02.10.2025 UPDATE: 02.10.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 11 Sekunden
Eid-Abnahme und Amtskettenübergabe vollzog Bürger­meisterstellvertrer Linus Wiegand. Foto: Alex

Von Felix Hüll

Eppelheim. Man könnte sagen: Er hat jetzt ja auch vier Monate Zeit gehabt. Auf jeden Fall ist es Matthias Kutsch glänzend gelungen, seine offizielle Amtseinführung zu einem werbenden Schaufenster Eppelheims am Beginn eines neuen Abschnitts der Stadtgeschichte zu machen.

Am Dienstagabend hat der neue Bürgermeister im Rahmen einer

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Felix Hüll
Stellvertretender Ressortleiter
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.