Montag, 06. Oktober 2025

Plus Eppelheim

Bürgermeister Kutsch lieferte perfekte Kerwe-Premiere ab

Selbst ein Regenschauer konnten den Kerweauftakt nicht vermiesen. Kutschs erster Fassanstich gealng mit zwei Schlägen.

06.10.2025 UPDATE: 06.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 35 Sekunden
Nur zwei Schläge benötigte Matthias Kutsch, um den Zapfhahn ins Bierfass zu bugsieren. Foto: Geschwill

Von Sabine Geschwill

Eppelheim. Die Wetterprognose behielt leider recht: Windböen und Regen begleiteten die Kerweeröffnung am Samstagnachmittag. Doch leergefegt war das Festzentrum rund um den Hugo-Giese-Platz keineswegs. Mit Schirmen und Regenkleidung kamen die Zuschauer herbeigeströmt, um dem Geschehen beizuwohnen. Schließlich war man schon ein bisschen neugierig, wie

