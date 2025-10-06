Bürgermeister Kutsch lieferte perfekte Kerwe-Premiere ab
Selbst ein Regenschauer konnten den Kerweauftakt nicht vermiesen. Kutschs erster Fassanstich gealng mit zwei Schlägen.
Von Sabine Geschwill
Eppelheim. Die Wetterprognose behielt leider recht: Windböen und Regen begleiteten die Kerweeröffnung am Samstagnachmittag. Doch leergefegt war das Festzentrum rund um den Hugo-Giese-Platz keineswegs. Mit Schirmen und Regenkleidung kamen die Zuschauer herbeigeströmt, um dem Geschehen beizuwohnen. Schließlich war man schon ein bisschen neugierig, wie
