Von Werner Popanda

Eppelheim. Es mangelte nicht an Eindeutigkeit bei der Demonstration, die unter dem Motto "Eppelheim – wählt demokratisch" am Samstagnachmittag stattfand. Nach dem Start an der katholischen Christkönigkirche kurz nach 14 Uhr führte der Weg der Teilnehmenden über Rudolf-Wild-, Scheffel-, Haupt- und Schulstraße zur Abschlusskundgebung auf dem Platz zwischen Rathaus und Rudolf-Wild-Halle.

Sehr eindeutig waren die Lieder, die von den laut Schätzung der Polizei gut 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gesungen wurden. Die Veranstalter hatten von rund 500 Besuchern gesprochen. Gesungen wurde etwa jenes Lied mit folgendem Refrain: "Steht auf, leistet Widerstand, gegen Hass und Hetze in diesem Land." Sozusagen gleichfalls Klartext gesprochen wurde aber auch auf den zahlreich mitgeführten Schildern und Plakaten.

Kesse Sprüche auf Plakaten

"Als wir Frauen mehr Rechte wollten, meinten wir nicht Nazis", wurde hier ebenso festgehalten wie "Nazis hatten wir schon – war scheiße". "Kein zweiter Reichstagsbrand – Brandmauer schützen", "Für Demokratie, Menschenrechte, Vielfalt – No AfD", "Unser Kreuz hat keine Haken", "Menschenrechte statt rechte Menschen", "Auffangbecken für Demokratiefeinde, Demagogen, Dummköpfe", "Knallbunt statt kackbraun", "Wegen eurer Nazi-Scheiße kann ich nicht im Bett chillen – ekelhafd" oder "Conny geht die AfD ärgern" lauteten weitere Aufschriften auf Transparenten, Kartons und Schriftbändern.

Vier Redner hielten Ansprachen

Vor der Rudolf-Wild-Halle sprachen vier Personen zu den Demonstrierenden. Den Anfang machte Walter Läßle, Initiator und Organisator der Kundgebung "Eppelheim – wählt demokratisch". Läßle sagte, die AfD stelle die "größte Gefahr für unsere Demokratie" dar. Daher dürfe man sich nicht zurücklehnen, "während eine Partei, die Hass sät, unsere Gesellschaft spaltet". Daraus leitete er die Forderung ab, dass es mit der AfD weder eine Zusammenarbeit geben dürfe noch eine gemeinsame Abstimmung. Diese Partei sei weder Protestpartei noch "eine Partei wie jede andere". Sie erweise sich vielmehr als eine "Bedrohung für unsere Demokratie".

Warnung vor Spaltung und Überlastung

Läßle: "Freiheit bedeutet auch Verantwortung – Verantwortung, die sich gegen die Feinde der Demokratie zu richten hat." Geschichte dürfe sich eben nicht wiederholen. Und zum anderen äußerte Läßle den Wunsch: "Keine Radikalität gegenüber Menschen, sondern eine radikale Menschlichkeit." Läßle erklärte aber auch: "Auch wenn es nicht allen gefällt, muss ich es sagen: Wenn die ungesteuerte und unkontrollierte Zuwanderung solche Maße annimmt, die zur Folge haben, dass unser Staat überlastet ist und wenn die Bevölkerung zunehmend gespalten wird, dann ist es unumgänglich, dass man auch mal gegensteuert."

Problemen demokratisch gegensteuern

Aber – und das sei ihm ganz wichtig – "nicht mit den menschenverachtenden Methoden und Maßnahmen der AfD und ebenso nicht mit denen des Fünf-Punkte-Plans des Herrn Merz, sondern mit Konzepten, die man unter demokratischen Parteien miteinander erarbeiten muss". Als Sprecher der Interessensgemeinschaft der lokalen Vereine und Organisationen mahnte Thomas Hübler, dass Demokratie eben nicht selbstverständlich sei. Sondern sie sei ein Versprechen, das "wir jeden Tag erneuern müssen mit unserer Beteiligung, mit unserem Einsatz, mit unserer Stimme". Hiermit gehe einher, nicht zuzulassen, dass "Spaltung, Hass und Rückschritt unser Land bestimmen". Im Namen der Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde, deren Maxime "Frieden für alle, Hass für keinen" lautet, sprach sich Intsar Ahmad für Zusammenhalt, Solidarität und Frieden aus, wobei Frieden nicht eingrenzbar sei auf Personengruppen und Ideologien. Folglich gelte für alle vor der Rudolf-Wild-Halle Versammelten: "Friede sei auch dir, Friede sei mit uns allen hier." Vor Läßles Schlussworten sprach die evangelische Pfarrerin Michaela Schmittberg: "Für den Wert und die Würde aller Menschen müssen wir als Christinnen und Christen uns für den Erhalt unserer Demokratie einsetzen." Denn es sei Fakt, dass Rechtsextreme und nationalistische Parteien wie die AfD systematisch das Vertrauen in demokratische Strukturen zerstörten.

"Hass und Hetze: Der Preis ist zu hoch"

Schmittberg: "Sie schüren Ängste, streuen Hass und verbreiten hemmungslos Lügen." Zu erleben sei allerdings auch, wie andere Parteien die "Wut für sich entdecken, wie sie politische Debatten emotionalisieren, Menschengruppen unter Generalverdacht stellen und respektlos miteinander umgehen". Für derartige Wahlkampfmittel ist aus ihrer Sicht der Preis viel zu hoch.

Menschlichkeit der anderen schützen

Daher bete sie dafür und bitte alle Menschen darum, dass "wir unsere Menschlichkeit in unserem Reden und Handeln bewahren", erklärte Schmittberg. Unterm Strich gehe es darum, die Menschlichkeit der anderen zu achten und zu schützen, "besonders all derjenigen, deren Wert und Würde von den Rechtsextremen, von Nationalisten und Demokratiefeinden bedroht werden".

Walter Läßle dankte den Besuchern für ihre Bereitschaft zu zeigen, dass sie für die Demokratie einstehen. Er rief dazu auf, dies auch am kommenden Samstag, 15. Februar, wieder zu tun bei der Demonstration, die ab 15 Uhr am Schwanenteich bei der Heidelberger Stadtbibliothek starten werde.

