Weinheim. (RNZ) Die Stadtwerke Weinheim haben Briefe an ihre Kunden geschickt und sie über Preisanpassungen informiert, die ab 1. Januar 2024 wirksam werden. So sinkt der Arbeitspreis beim Gas um 1,51 Cent pro Kilowattstunde brutto. Dafür steigt der Grundpreis. Beim Strom wird der Arbeitspreis für alle Tarife um 0,031 Cent pro Kilowattstunde netto fallen. Der Grundpreis beim Strom wird zugleich um 20 Euro jährlich angehoben, zwölf Euro sind es bei den Sonderverträgen für Nachtstromspeicherheizungen und Wärmepumpen.

Grund dafür sind laut einer Mitteilung der Stadtwerke die regelmäßigen Investitionen in die Netzinfrastruktur, welche der kommunale Verteilnetzbetreiber trägt, um zukunftsfähige Stromnetze gewährleisten zu können.

Außerdem sieht der Energieversorger an den Energiemärkten derzeit zwar eine leichte Entspannung. Dennoch sei das Preisniveau noch immer deutlich höher als vor der Energiekrise, nämlich etwa dreimal so hoch. Grund zur Entwarnung gebe es also nicht, so die Stadtwerke. Zumal die Preisentwicklung im Großhandel noch immer schwanke.

Für Erdgaskunden, die einen durchschnittlichen Haushalt führen und pro Jahr etwa 20.000 Kilowattstunden verbrauchen, bedeutet die aktuelle Preisanpassung eine Entlastung von etwa 302 Euro brutto im Jahr. Mit Blick auf die bevorstehende Heizperiode in den nächsten Monaten erläutert Timo Emmler aus dem Stadtwerke-Vertrieb: "Derzeit noch unklar bleibt, ob die geplante Verlängerung der Preisbremse bis zum 30. April 2024 beschlossen wird."

Es bleibe weiterhin wichtig für die Kunden, Energie einzusparen, um den Geldbeutel zu schonen. Aber auch, um die Gasspeicher mit Blick auf die Heizperiode nicht unnötig zu belasten. Nicht entschieden sei zudem, so Timo Emmler, wann die Bundesregierung den derzeit auf sieben Prozent gesenkten Umsatzsteuersatz auf Erdgas wieder auf die vollen 19 Prozent anhebt.

Beim Strom ergab eine Analyse, dass die regulierten Netzentgelte im Bundesdurchschnitt um acht bis neun Prozent zum 1. Januar 2024 ansteigen werden. Weiter kommt es zum Jahreswechsel zu Kostenänderungen bei den steuerlichen Umlagen und Abgaben. Den Saldo aus der Entlastung gibt der Versorger an seine Kunden weiter. "Wir liegen mit unseren Preisen weiterhin unterhalb der Preisbremse Strom", sagt Alexander Skrobuszynski, Geschäftsführer der Stadtwerke Weinheim, laut der Mitteilung.