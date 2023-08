Wiesloch. (hds) Dem Ehepaar Inge Bertha Hilde und Manfred Helmut Mischke steht heute ein besonderes Jubiläum ins Haus: das Fest der Eisernen Hochzeit. Gefeiert wird im heimischen Domizil in Wiesloch. "Wir wollten eigentlich wegfahren, aber wegen unserer Kinder und den Enkeln feiern wir zu Hause", verriet die Jubilarin. Die drei Kinder, allesamt Jungs, bringen heute die vier Enkel mit.

Vor 65 Jahren läuteten die Hochzeitsglocken in ihrer einstigen Heimat im Landkreis Plön in Schleswig-Holstein. Kennengelernt hatten sich die heute 85-Jährige und ihr vier Jahre älterer Mann auf einer Tanzveranstaltung. Er war als Flüchtling aus Ostpreußen in die Region Plön gekommen, eine besondere Fügung des Schicksals, wie sich bald erwies.

Sie arbeitete als Verkäuferin im Einzelhandel, er lernte den Karosseriebau von der Pike auf. Wegen besserer Verdienstmöglichkeiten zog es die Mischkes Richtung Süden und so "landeten" sie 1965 in Wiesloch. Die Jubilarin arbeitete nach 15-jähriger Pause, als die Kinder aus dem Gröbsten heraus waren, nochmals als Verkäuferin. 1972 bezog das Jubelpaar die eigene Wohnung in der Breslauer Straße, wo die beiden heute noch leben.

Dort wird heute auch das große Ereignis gebührend gefeiert. "Wir haben eine zweistöckige Hochzeitstorte bestellt und werden gegen Abend, wenn alle Kinder und Enkel mit ihrer Arbeit fertig sind, gemeinsam unser Fest feiern", sagte Inge Bertha Hilde Mischke – deren viele Vornamen, wie sie augenzwinkernd erläutert, der Tatsache geschuldet sind, "dass man damals die Vornamen der Taufpaten mit aufnahm".

Ihre Hobbys sind den Mischkes wichtig. Sie geht zum Kegeln in die Olympiahalle nach Nußloch, er ist im geliebten Schrebergarten am Leimbach, gegenüber der ehemaligen Post, aktiv. Bereits bei der Goldenen Hochzeit vor 15 Jahren ließen sie sich mit einem Oldtimer chauffieren – und dies nicht von ungefähr. "Wir sind seit vielen Jahren Mitglied der ,Freunde historischer Fahrzeuge’ und auch bei den Feldbahnfreunden mit dabei", berichteten sie. Bei Festen agiert Manfred Mischke gerne als Grillmeister, sie kümmert sich eher um Süßes.

Ein lang gehegter Wunsch steht bei dem Jubelpaar noch auf der Liste: eine Flusskreuzfahrt auf der Donau. "Dort waren wir bereits neunmal, immer von Passau aus startend, und haben uns unter anderem Städte wie Wien und Budapest angeschaut. Wir sind daher donau-süchtig", erzählten sie. Die RNZ wünscht dem Ehepaar Mischke zu ihrer besonderen Hochzeit alles Gute und Gesundheit, verbunden mit der Hoffnung, die geplante Donau-Flusskreuzfahrt lässt nicht mehr allzu lange auf sich warten.