Leimen. (luw) Ministerien, Bundestagsabgeordnete, Behörden und ein Rechtsanwalt: Sergei Nechaev hat schon bei vielen Menschen und Stellen vorgesprochen, weil er endlich die deutsche Staatsbürgerschaft haben will. Wie berichtet flüchtete der Putin-kritische Russe 2016 aus seiner Heimat, nachdem er auf einer Demonstration gegen die Besetzung der Krim festgenommen worden war und zunehmend Repressalien befürchtete. Nach dem Bericht in der RNZ meldeten sich weitere in der Region lebende Russen bei ihm: Ihnen allen – einer ist sogar in Deutschland geboren – verwehren die Behörden den deutschen Pass. Und einer von ihnen erhielt nun seinen Einberufungsbescheid, demzufolge er eigentlich für Russland in den Krieg ziehen müsste. Auch Nechaev hat davor Angst. Ein Hoffnungsschimmer auf den deutschen Pass könnte eine mögliche Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes sein, die gerade erstmals Thema im Bundestag war.

"Ich will nichts mit Russland zu tun haben" titelte die RNZ Mitte November: Nechaev hatte sich in seiner Verzweiflung auch an die Redaktion gewandt und erklärt, dass er mit dem deutschen Pass nicht nur eine Stimme in der hiesigen Demokratie haben wolle. Sondern unter Beibehaltung seiner ursprünglichen Staatsbürgerschaft befürchtet er außerdem, als russischer Soldat "eingezogen" zu werden. Schließlich sei es eine Straftat, dem Einberufungsbescheid nicht zu folgen. Und seine Eltern leben noch in der alten Heimat: "Wenn ich irgendwann mal zur Beerdigung meiner Eltern nach Russland muss, wird das ganz problematisch für mich."

Der heute 40-jährige Informatiker arbeitet bei SAP in Walldorf, sein Sohn und seine Ehefrau kamen kurz nach seiner Ausreise ebenfalls hierher, inzwischen wohnt die Familie in Leimen. Sie habe seither nie staatliche Hilfe in Anspruch genommen, betont Nechaev. Und er beteiligt sich wie berichtet ehrenamtlich an einer Aktion von Arbeitskollegen, im Zuge derer ukrainischen Flüchtlingen geholfen wird. Sein zehnjähriger Sohn besucht das Gymnasium Bammental und möchte ebenfalls deutscher Staatsbürger werden – im Gegensatz zur Ehefrau beziehungsweise Mutter, die auch aufgrund verwandtschaftlicher Beziehungen nach Russland ihren Pass behalten möchte. Doch wie gut die Familie hierzulande integriert ist und welche Probleme dem 40-Jährigen drohen, das interessiere die deutschen Behörden nicht, stellt Nechaev verärgert fest.

Besonders besorgt ist er seit dem 26. Oktober, an dem die russische Regierung mitteilte, dass kein Russe mehr seine dortige Staatsangehörigkeit ablegen könne. Dies wiederum ist aber bisher eine Voraussetzung, damit er den deutschen Pass erhält, wie ihm unter anderem beim Ordnungsamt des Rhein-Neckar-Kreises erklärt wurde. Zwar gibt es im deutschen Staatsangehörigkeitsgesetz den Paragrafen 12, der eine Einbürgerung unter der "Doppelstaatigkeit" grundsätzlich ermöglicht – doch dieser greift nach wie vor nicht für Russen.

Daher schilderte die RNZ dem Landesinnenministerium Baden-Württemberg Nechaevs Fall und fragte, warum für ihn jener Paragraf 12 nicht gilt – im Gegensatz etwa zu Ukrainern, die seit Kriegsbeginn unter Beibehaltung ihres heimischen Passes auch die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten können. Ministeriumssprecher Carsten Dehner erklärte dazu, dass das Bundesministerium des Innern die Länder erst am 30. November über die Änderung des "Staatsangehörigkeitsgesetzes der Russischen Föderation" informiert habe, wonach "die russischen Auslandsvertretungen seit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes keine Tätigkeiten mehr zur Annahme oder zum Verzicht auf die russische Staatsangehörigkeit ausüben". Allerdings gelte dies nach Einschätzung der Bundesregierung nur "vorübergehend bis zum Erlass der erforderlichen Verwaltungsvorschriften zum Staatsangehörigkeitsgesetz der Russischen Föderation". Nechaev hatte wie berichtet schon vor dem 26. Oktober im russischen Konsulat in Frankfurt versucht, seine Staatsbürgerschaft abzulegen. Doch laut Dehner ist nach Ansicht des Bundesministeriums "bei einer vorübergehenden Verweigerung der Annahme von Entlassungsanträgen durch die russischen Auslandsvertretungen noch nicht von der Versagung der Entlassung auszugehen" – und somit greife hier Paragraf 12 nicht.

Hoffnung gibt es für Nechaev und weitere Russen in seiner Situation da schon eher aufgrund einer möglichen Änderung des deutschen Staatsangehörigkeitsrechts: Wie berichtet hat der Bundestag kürzlich über einen Gesetzentwurf diskutiert, der den Zugang zur deutschen Staatsangehörigkeit insbesondere für hierzulande berufstätige Ausländer erleichtern soll.

> Auf mögliche Probleme bei einer Einreise nach Russland auch mit deutschem Pass weist Ministeriumssprecher Carsten Dehner auf Anfrage der RNZ vor dem Hintergrund von Sergei Nechaevs Bemühungen um eine "Doppelstaatigkeit" hin: "Personen, die die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten und ihre ausländische Staatsangehörigkeit weiterhin besitzen, sind bei der Einreise in ihr Heimatland grundsätzlich der Gefahr einer Verhaftung ausgesetzt." Denn: "Die Behörden des Herkunftsstaates sind nach dem Völkerrecht berechtigt, während eines Aufenthaltes in ihrem Hoheitsgebiet diese so zu behandeln, als ob sie ausschließlich ihre Staatsangehörigkeit besitzen würden." Beispielsweise könnten Russen mit deutschem und russischem Pass an einer Wiederausreise nach Deutschland gehindert werden, so Dehner. Und weiter: "Wenn die Behörden des Herkunftsstaates dies verweigern, wären die deutschen Auslandsvertretungen nicht in der Lage, sie konsularisch zu betreuen."

Auch darüber hinaus gäbe es in solchen Fällen aus Sicht der Bundesregierung nur "eingeschränkte" Möglichkeiten zu helfen: "Dies beruht auf dem völkerrechtlichen Grundsatz, dass ein Staat seinen Staatsangehörigen den diplomatischen Schutz nicht gegenüber einem Staat gewähren kann, dem diese gleichfalls angehören." Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass Russen wie Nechaev allein der deutsche Pass bei einer Einreise in ihr Heimatland nicht helfen würde – weitgehend unbesorgt könnten sie Russland wohl nur noch unter der Voraussetzung besuchen, dass sie ihre russische Staatsbürgerschaft abgelegt haben. luw