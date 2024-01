Von Christoph Moll

Neckargemünd. Die Neckargemünder sind Kummer gewohnt. Immer wieder müssen sie es erdulden, dass nicht von NeckargEmünd, sondern von Neckargmünd die Rede ist. Meist sind es dabei logischerweise die Schwaben, die das "E" verschlucken.

In eine noch viel schlimmere Falle war Hans-Ulrich Rülke getappt. Der FDP-Fraktionschef im baden-württembergischen Landtag verwechselte beim Dreikönigstreffen der Liberalen in Stuttgart die Stadt am Neckar mit dem 130 Kilometer entfernten Schwäbisch Gmünd und war dabei unfreiwillig lustig, obwohl er ja selbst lustig sein wollte. Denn Rülke erzählte von der Kampagne "The Länd" der grün-schwarzen Landesregierung, die bekanntlich Fachkräfte ins "Ländle" holen soll.

Gar nicht lustig fand Anfang 2022 der Neckargemünder Bürgermeister Frank Volk ein Schild mit dem Aufdruck "The Länd", das ohne Genehmigung (sowas aber auch!) an das Ortsschild von Kleingemünd gehängt wurde. Die Stadt sah die Verkehrssicherheit gefährdet und schickte ein Knöllchen nach Stuttgart.

Genau daran erinnerte Rülke nun Anfang Januar – und verwechselte die Orte. Die RNZ berichtete über den Fauxpas und regte eine Einladung von Rülke nach Neckargemünd durch Bürgermeister Frank Volk an. Doch nun kommt es anders: Die lokale FDP lädt Rülke einfach selbst ein. "Wir haben die Berichterstattung mit einem Schmunzeln aufgenommen und zum Anlass genommen, Hans-Ulrich Rülke nach Neckargemünd einzuladen", erzählt der Kreisvorsitzende Alexander Kohl aus Heiligkreuzsteinach.

Rülkes Büro habe bereits zugesagt. Das Treffen soll nach Ostern und noch vor der Kommunalwahl im Juni stattfinden. Der aus Pforzheim stammende Fraktionschef sei schon oft im Rhein-Neckar-Kreis gewesen, so Kohl – zuletzt bei einer Demo gegen den Lammerskopf-Windpark. Ob er Neckargmünd findet? Äh, Neckargemünd. Oder doch in Schwäbisch Gemünd – pardon, Schwäbisch Gmünd – landet?