Weinheim. (web) Lange Gesichter hatte es beim Center-Management und der städtischen Wirtschaftsförderung gegeben, als die dm-Filiale in der Weinheim-Galerie Anfang 2022 schloss. Doch nun darf wieder eingekauft werden im unteren Geschoss des Shoppingcenters. Auf einer Fläche von 700 Quadratmetern geht an diesem Donnerstag, 9 Uhr, Woolworth an den Start.

Die neue Filiale hat montags bis samstags von 9 bis 19 Uhr geöffnet, teilt Unternehmenssprecherin Diana Schönfeld auf Anfrage mit: "An dem neuen Standort bieten wir unser bekanntes Sortiment: Dieses umfasst Bekleidung für die ganze Familie, Haushalts- und Dekorationsartikel, Elektrogeräte, Schuh- und Lederwaren, Heimtextilien, Schreib- und Spielwaren, Drogerie- und Kosmetikartikel, Kurzwaren sowie ein kleines Angebot an Snacks und Erfrischungsgetränken." Woolworth schaffe in der neuen Filiale acht Arbeitsplätze. Es würden noch Teilzeitkräfte gesucht.

Bundesweit gibt es 600 Woolworth-Filialen, die Zahl der Beschäftigten beträgt rund 9800, die Verwaltung und Logistik im nordrhein-westfälischen Unna eingerechnet. Im Rhein-Neckar-Kreis gibt es noch einen Woolworth-Standort in Wiesloch – und die Filiale im Weinheimer Drei-Glocken-Quartier.

"Eine Entscheidung zum Verbleib im Drei-Glocken-Quartier wird erst nach der Eröffnung des neuen Geschäfts getroffen", so die Unternehmenssprecherin. Nun soll es erst einmal in der Weinheim-Galerie losgehen, auf der Fläche, die früher dm angemietet hatte. Damit wird Weinheims Innenstadt gewissermaßen Teil der Woolworth-Expansionsstrategie. Denn offenbar laufen die Läden.

"Aus unseren aktuell über 600 Filialen sollen mehr als 1000 bundesweit werden", so Schönfeld: "Wir füllen sukzessive Lücken in unserem Standortnetz und betreiben auch mehrere Geschäfte in einer Stadt, sofern wir aufgrund der Einwohnerzahl, der Lage und der Infrastruktur Potenzial sehen."

Flächen zwischen 500 und 2000 Quadratmetern seien ideal. Den Erfolg erklärt sie mit der "Artikelvielfalt" bei Woolworth, die es "in Innenstädten, Einkaufscentern oder Fachmarktzentren kaum noch gibt". Ab Donnerstag kann sich jeder selbst einen Eindruck verschaffen.