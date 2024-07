Ladenburg. (skb) Für Bernd Wolf hatte die Woche schlecht begonnen. In seinem Kiosk Schneckenhäusel am Neckartorplatz war eingebrochen worden: "Die Tür stand offen", schildert der Kioskbetreiber seinen ersten Eindruck am frühen Montagmorgen.

Glück im Unglück: Es handelte sich nicht um die Tür zum Verkaufsraum, sondern um jene zum Lagerraum, und aus dem wurde nichts entwendet. Bis auf die Überwachungskamera, die der Täter vermutlich während seines Tuns entdeckt und abmontiert hatte. Und wohl davon ausging, wie Wolf denkt, dass damit auch die Aufzeichnungen entwendet wären.

Die aber hat Bernd Wolf auf seinem Handy und weiß daher: Es war genau 1.04 Uhr, als der Täter begann, sich mit diversem Werkzeug an der Tür zu schaffen zu machen. "Dass er drin war, sieht man nicht." Die Polizei, bei der der Kioskbesitzer umgehend Anzeige erstattete, führt die Tat daher als Einbruchsversuch. Bezüglich Schäden listet Philipp Kiefer, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Mannheim, neben der Kamera die Spuren an der Tür auf, die durch rohe Gewalt entstanden sind.

Der Ermittlungsdienst Ladenburg kümmere sich nun um "Hinweise und Spuren, denen wir nachgehen". Dabei dürfte es sich um Täterfotos handeln, die die Kamera aufgezeichnet und die Wolf auch veröffentlicht hat. In seinen inzwischen elf "Schneckenhäusel"-Jahren hat er es nun mit dem dritten Einbruch zu tun.

Beim ersten Mal, als die Einbrecher sämtliche Zigaretten mitgehen ließen, war der Schaden immens und zog die Installation weiterer Sicherheitsvorkehrungen nach sich, der zweite Täter konnte gestellt werden. Und dennoch: Kein Vergleich zum Vorgänger-Kiosk, das Wolf 23 Jahre in der Mannheimer Fressgasse betrieben hatte und wo, wie er erzählt, häufiger eingestiegen und "komplett leer geräumt" wurde. Doch auch das neue Schloss wird nun mit einigen Hundert Euro zu Buche schlagen.