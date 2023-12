Weinheim. (cis) Es ist knackig kalt, als die Dunkelheit am Donnerstag über Weinheim fällt und der erste Abend des Weihnachtsmarkts beginnt. Der Atem ist so weiß wie der Dampf aus den Glühweintassen. Glühwein hat die großartige Eigenschaft, dass er wärmt. Ann-Kathrin Gube und Melanie Eschelbach schwören dennoch auf Tee.

Und aufs Dickeinpacken. "Und ein bisschen hin- und hertippeln", meint Gube. Die beiden stehen in einer der Hütten, die sich die Rote Turmstraße entlangziehen. Es ist die Hütte der Hulli-Kinderbetreuung, ein Träger, der eine Kinderkrippe betreibt, ehemals als "Mäusezauber" bekannt.

Wer mit Kindern arbeitet, der hat auch Bastelarbeiten im Repertoire, die von und mit Kindern hergestellt wurden. So zeigen sich den Besuchern bunte Fensterbilder, Tannenzapfenbäumchen und Weihnachtskarten. Auch im Angebot: Plätzchen – von Eltern und Erzieherinnen gebacken. Die verschwinden auch bereits in den Rucksäcken der Kundschaft. "Es läuft ganz gut an", ist Eschelbach zufrieden.

Etwas Nettes zum Verschenken? An den Ständen wird man sicherlich fündig. Foto: Kreutzer

Gut laufen könnte in den nächsten Tagen auch der Stand von Stefanie Pflüger-Roosen. Sie hat statt Glühwein Handschuhe und Pulswärmer parat. Und das in allen Farben, in allen Größen. Sie ist schon seit Herbst auf vielen Märkten unterwegs, in Weinheim ist es ihre Premiere.

Premiere in Weinheim aber auch als Händlerin auf einem Markt überhaupt feiert die Heidelbergerin Bettina Böhm. Auch sie ist an der Roten Turmstraße. Bemützte Wichtel aus Beton und Keramik sind von ihrer Hand entstanden, genauso wie kleine, weiße Keramikanhänger mit Weihnachtsmotiven.

"Ich habe mit Servietten- und Bilderhaltern aus Holz angefangen", sagt sie. Dann sei sie von einem ins andere gekommen. Auch Holzarbeiten sind Bestandteil ihres Angebots. Eine Besonderheit aber sind Erzählsteine, kleine Kiesel in Säckchen.

Was alle vier Frauen gemeinsam haben: Sie sind nur am ersten Wochenende des Weihnachtsmarktes vertreten. 31 Hütten gibt es, die Hälfte davon, so schätzt der städtische Pressesprecher Roland Kern, werden von Kunsthandwerkern bespielt. 40 sind es, die sich mit ihrem Angebot über die drei Wochenenden abwechseln, das Essensangebot hingegen bleibt gleich.

Das Markttreiben reicht vom Marktplatz bis an die Stadtmauer am Roten Turm. Foto: Kreutzer

Zu finden sind die Kunsthandwerker in der Rote Turmstraße. Zusammen mit Essensständen. Wer hier nichts gegen den Hunger findet, der wird auf dem Marktplatz fündig. Hier ist ein gastronomischer Strand neben dem anderen. Was die Kulinarik betrifft, muss man etwas tiefer in die Tasche greifen.

Ein Crêpe ist unter vier Euro nicht zu haben. Der Glühwein liegt im günstigsten Fall bei 3,50 Euro. Dafür verzaubert einmal mehr das Ambiente. Es ist ein so sanfter wie schöner Lichterglanz, der sich vom mit Tannen und großen Kugeln dekorierten Marktplatzbrunnen bis hoch zur St. Laurentiuskirche und dem davor platzierten Weihnachtsbaum in XXL zieht. Von Hektik ist hier, am frühen Abend des Eröffnungstags, nichts zu spüren. Die Bühne am oberen Ende des Platzes liegt noch still.

Eine Atmosphäre, die Bettina Böhm genießt. "Es verzaubert ein bisschen", lächelt sie. Und wer musikalische Untermalung braucht, dem sei das Kinderkarussell empfohlen. Den hier läuft er sicher, der Hit, den jeder kennt, der jedes Jahr wiederkommt: "In der Weihnachtsbäckerei".