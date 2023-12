Region Heidelberg. (luw) Auch rund um Weihnachten waren die Feuerwehren der Region gefragt. Die RNZ fasst mehrere Einsätze zusammen:

> Ein qualmender Backofen hat am Montag in einer Wohnung im Buchenweg für Rauch gesorgt. Der Rauchmelder sprang an, weshalb die Feuerwehr um 18.21 Uhr alarmiert wurde. Bei deren Eintreffen war niemand zu Hause – Brandgeruch sei aber wahrnehmbar gewesen, wie die Einsatzkräfte berichten. Also schlugen sie die Scheibe einer Balkontür ein, schalteten den Strom ab und befreiten das Gebäude durch Überdruckbelüftung vom Rauch.

> Zwei Ölspuren haben in Wilhelmsfeld und Neckarsteinach die Feuerwehren auf den Plan gerufen. Wie die Einsatzkräfte im Luftkurort mitteilen, mussten sie am Donnerstagvormittag aber nicht eingreifen: Um die Ölspur in der Johann-Wilhelm-Straße kümmerte sich der Bauhof.

Knapp zwei Stunden waren die Kameraden am Samstag in Neckarsteinach mit der Beseitigung einer Ölspur auf der Hauptstraße beschäftigt, die sich nach deren Auskunft durch das Stadtgebiet gezogen hatte.

> Ein Fehlalarm ließ die Dossenheimer Feuerwehr am Samstagmorgen um kurz nach 5 Uhr in die Schauenburgstraße ausrücken. Ein Rauchmelder hatte in einer Wohnung ausgelöst, der Bewohner nicht zu Hause waren.