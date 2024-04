Edingen-Neckarhausen. (fer) "Aktuell werden Feldhasen und Fasane gezählt, wir sind mit dabei", kündigte die Vorsitzende des Landfrauenvereins Edingen, Andrea Koch, an. In grüner Tarnkleidung und mit Fernglas ausgestattet, ging es auf die Pirsch.

Zwei kleine Klappleitern dienten als Hochsitze. Kaum erklommen, wurde man gleich fündig: "Dort sitzen welche, guckt mal: Die lachen sogar", kam der Fingerzeig in Richtung Rapsfeld. Das fröhliche Hasen-Trio war aus Holz und rund um die Lach-Hasen rankte sich allerlei Jägerlatein, schließlich war es Ostermontag und die kleine Hasenschar hatte sich natürlich am 1. April formiert.

In Sachen Aprilscherz sind die Landfrauen schon erfahrene "Hasen". "Es ist das fünfte Mal, dass wir Leute in den April schicken – oder es zumindest versuchen", gestand die Vorsitzende schmunzelnd. Und der eine oder die andere fällt darauf auch immer mal wieder rein. So wie jetzt beim angekündigten Hasenzählen, um den Bestand zu ermitteln und den Jagdpächter zu unterstützen, der von solchen Scherzen natürlich nichts wusste.

"Ich habe es wirklich geglaubt: Ostermontag und Hasen, das passte irgendwie zusammen", verriet eine "Hasenzählerin". Bevor man das Halali auf die Zähl-Jagd blies, gab es erst einmal Sekt auf der Terrasse von Andrea und Helmut Koch. Dazu passte allerlei Selbstgebackenes im Häschen-Format. Der landwirtschaftliche Betrieb in der Feldflur hat das Hasenrevier gewissermaßen vor der Haustür. "Pst, nichts verraten", war zunächst die Devise der eingeweihten Landfrauen. Man wollte denen, die gekommen waren, um tatsächlich (Oster)-Hasen zu zählen, zunächst den Glauben nicht rauben.

"Hasen zählt man am besten in der Dämmerung. Leider haben wir die Zeitumstellung verpeilt, es ist noch hell, aber das macht der Sache auch keinen Abtrag", übernahm die Landfrauen-Chefin das Kommando und fügte hinzu: "Wir können jetzt starten." "Wer hat ein Gewehr dabei?", scherzte Stefan Bauer. "Nicht schießen, nur zählen", kam die Antwort. Spätestens jetzt wurde auch dem Gutgläubigsten klar, dass die österliche Hasen-Zähl-Aktion ein Aprilscherz war. Beim alternativen Osterspaziergang durch die Feldflur konnte man dann aber einiges über "Meister Lampe" erfahren, der einen festen Platz in unserer Kultur sowie in den Mythen und Märchen hat.

"Kaninchen und Hasen sind von zweierlei Art", informierte Landwirt Helmut Koch über die Unterschiede der Mümmelmänner, die nicht selten in einen Topf geworfen werden. Hasen haben lange Ohren und lange Beine, Kaninchen kurze Beine und kurze Ohren. Der Nachwuchs der Feldhasen kommt behaart und mit ausgeprägtem Seh- und Hörsinn auf die Welt, während die Kaninchen bei der Geburt nackt, blind und hilflos sind.

Für den Feldhasen, der als "gefährdet" auf der Roten Liste steht, wird durch das Anlegen von Blüh- und Grünstreifen sowie von Luzernen-Äckern durch die Landwirte wieder mehr getan. "Es gibt inzwischen auch wieder so etwas wie eine ‚Hasenapotheke‘ aus Wildgräsern und Kräutern", lässt Helmut Koch wissen und ergänzt: "Bekanntlich wächst für jedes Häslein ein Gräslein."