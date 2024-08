Von Edda Nieber

Edingen-Neckarhausen/Ladenburg. Die Luft flirrt, die Sonne scheint am wolkenlosen Himmel, und der Sommer, den wir vor wenigen Wochen noch so schmerzlich vermisst haben, zeigt sich in diesen Tagen noch einmal von seiner besten Seite. Das Thermometer klettert auch am Donnerstag auf über 30 Grad. Froh sein kann, wer bei dieser Bullenhitze nicht schwer