Von Hannelore Schäfer

Edingen-Neckarhausen/Ladenburg. Die Seele baumeln lassen, sich entspannen und die Gedanken mit unbekanntem Ziel auf Reisen schicken: Wenn wir lesen tauchen wir ein in neue Welten. Gerade im Urlaub bietet sich eine kleine "Weltreise im Kopf" an. Egal ob zu Hause auf Balkonien oder fern der Heimat – lesen ist eine der schönsten Beschäftigungen der Welt. Und was lesen Amts- und Würdenträger? Die RNZ hat sich umgehört.

> Stephanie Steinbacher sitzt praktisch an der Quelle: Sie arbeitet seit 36 Jahren in der Ladenburger Stadtbibliothek. Die Fachangestellte für Medien und Informationsdienste liebt Bücher aber nicht nur von Berufs wegen, sondern auch den Kontakt mit Lesern. "Bücher öffnen den Blick in die Welt und lassen uns manches hinterfragen, das wir ohne sie nicht getan hätten", ist die Lesebegeisterte überzeugt.

OGL-Stadträtin Birgit Jänicke will sich beim Lesen auch Inspiration für den Nabu-Garten holen. Foto: Hannelore Schäfer

"Seit ich das Buch ’Über den Dächern von Jerusalem’ von Anja Reumschüssel gelesen habe, interessiere ich mich auch mehr für die Hintergründe des Nahostkonflikts", konstatiert Steinbacher und fügt hinzu: "Geschichte wird lebendig, wenn man die Menschen dahinter versteht.".

Ihr Fazit: "Ein gutes und beeindruckendes Buch, das den Konflikt im Westjordanland anhand zweier persönlicher Geschichten anschaulich verdeutlicht und erklärt." Im Urlaub an der Ostsee liest sie gerne Krimis von Kathy Reichs, in deren Buchreihe eine forensische Anthropologin komplizierte Mordfälle löst.

> Andreas Pollack, der evangelische Pfarrer in Neckarhausen, gesteht: "Ich lese nicht nur Bücher, ich bin auch ein Freund von Hörbüchern" und ergänzt: "Da kann man nämlich nebenbei noch etwas anderes erledigen, wie beispielsweise Haus- oder Gartenarbeit.

Ein Buch liegt ihm besonders am Herzen. "’Was man von hier aus sehen kann’, den Roman von Mariana Leky, habe ich als bisher einziges Buch gleich zwei Mal gelesen. Die Sprache ist ganz toll, die Autorin formuliert ausgesprochen bildhaft und die Geschichte, die dahinter steht, ist ebenso fabelhaft", lässt der Geistliche wissen.

Buchstäblich auf einer ganz anderen Wellenlänge bewegt sich Pollacks aktueller Buch-Favorit "Der Wal und das Ende der Welt". "In dem Buch zeigen sich viele Parallelen zur Corona-Pandemie, der Autor John Ironmonger hat die Krise quasi vorausgesehen.

Außerdem gibt es auch immer wieder Anklänge an die biblische Geschichte von Jonas im Walfischbauch, was mich als Theologen besonders fasziniert", konstatiert der Pfarrer. Ihn erwarten auch im realen Leben spannende Zeiten, er wechselt nämlich als Gefängnisseelsorger in die Justizvollzugsanstalt Bruchsal.

Bürgermeister Florian König hat sich vorgenommen, gleich zwei Bücher zu lesen. Foto: Hannelore Schäfer

> Birgit Jänicke ist in Neu-Edingen zuhause. Die Gemeinderätin der Offenen Grünen Liste (OGL) ist auch als ehrenamtliche Gärtnerin und Gartengestalterin im Nabu-Garten unterwegs. Die Natur in ihrer Vielfalt ist ihr Thema. Das gilt auch für den Lesestoff. "Sprich mit mir", von US-Autor T. C. Boyle lautet ihr Buchtipp. Die Hauptfigur ist ein Schimpanse namens Sam.

Er kann in Gebärdensprache kommunizieren, wächst wie ein Kind auf und wird von Wissenschaftlern umsorgt. Das Idyll hat ein Ende, als Forschungsgelder gestrichen und Sam von einer anderen Universität als biomedizinisches Versuchstier benutzt werden soll. "Das nimmt einem echt mit", gesteht Jänicke und fügt hinzu: "Der Roman ist spannend, unterhaltsam und erzählerisch genial."

Während ihres Urlaubs in Südschweden im Ferienhäuschen ihrer schwedischen Freundin will sie sich mit der "Geschichte der Kulturlandschaft" von Peter Poschlod befassen. "Darin enthalten ist auch ein Bild vom ’Paradiesgärtlein’ eines Oberreihnischen Meisters, das um 1410 entstanden ist. Unser Plan ist es, das mittelalterliche ’Paradiesgärtlein’ mit seinen naturnahen Pflanzendarstellungen aus der damaligen Zeit in unserem Nabu-Garten umzusetzen", verrät Jänicke ihre Pläne.

> Florian König, der Bürgermeister von Edingen-Neckarhausen, gesteht: "Ganz ehrlich, ich lese total gerne, habe aber in den vergangenen acht Monaten nach meiner Wahl zu wenig Zeit dafür gehabt. Zuerst einarbeiten und dann eine Reihe von Jubiläumsveranstaltungen. Es waren ebenso schöne wie anstrengende Zeiten", fasst der oberste Dienstherr der Gemeinde seine Anfangszeit als Rathauschef zusammen.

Beide Bücher, die er vorstellt, seien Geschenke. "’Fische die auf Bäume klettern’ von Sebastian Fitzek bekam ich zu meinen Geburtstag und ,The Big Five For Live’ von John Strelecky zu meiner Wahl geschenkt", lässt König wissen.

Bei Pfarrer Andreas Pollack dürfen es bei der Haus- und Gartenarbeit auch gern mal Hörbücher sein. Foto: Hannelore Schäfer

Doch auch für ihn naht die Zeit der Entspannung und damit auch die Zeit der Muße zum Lesen: "Gleich nach der Eröffnung der Neckarhäuser Kerwe Anfang September geht es ab in den Urlaub, und die Bücher gehen mit", kündigt er an. Auf Fitzeks Buch "über Glück, Liebe, Erfolg – ein Kompass für das große Abenteuer namens Leben" sei er besonders gespannt: "Von seinen Krimis war ich beide Male enttäuscht, mal sehen, ob es dieses Mal anders ist, schließlich ist es auch ein ganz anderes Thema", so König. Bei "The Big Five For Live" beschreibt Strelecky unter anderem auch Konzepte und Prinzipien guter Führung. "Vielleicht kann ich dann sogar noch etwas daraus lernen, meine Tante, die mir das Buch geschenkt hat, war im Personalmanagement tätig", verrät der Bürgermeister schmunzelnd.