Von Corentine Le Gad und Max Rieser

Edingen-Neckarhausen/Heidelberg. Der Alltag als Lokaljournalist hält viele Abwechslungen bereit. Zum Beispiel, wenn Besuch aus der Edingen-Neckarhäuser Partnergemeinde in der Bretagne, Plouguerneau, vorbeikommt. Wenn der Besuch dann auch noch etwas über Journalismus und die Arbeit als Redakteur(in) lernen will, kommt man sogar dazu, sich seine eigenen Herangehensweisen noch mal bewusster zu machen. Außerdem macht es natürlich Spaß, wenn man eventuell einem jungen Menschen, der kurz vor dem Schulabschluss steht, dabei helfen kann, seinen eigenen Lebensweg zu finden.

Am vergangenen Donnerstag besuchte Corentine Le Gad die RNZ-Redaktion in der Neugasse, schnupperte überall mal rein und schrieb sogar einen Artikel – und das auf Deutsch – darüber, warum sie in die Region gekommen ist und selbst mal Journalistin werden will:

Ich bin Corentine und 17 Jahre alt. Am Gymnasium in Frankreich ist ein Praktikum für alle Schüler obligatorisch. Ich habe den Bereich Kommunikation und Presse gewählt, weil ich mich sehr für Journalismus interessiere. Dieser Beruf erfordert eine gute Beherrschung der Sprache und auch der Fremdsprachen. Das war einer der Gründe, warum ich mein Praktikum in einem anderen Land machen wollte. Daraufhin schickte ich mein Motivationsschreiben und meinen Lebenslauf an Dietrich Herold, den Ersten Stellvertretenden Bürgermeister von Edingen-Neckarhausen. Diese Stadt und Plouguerneau sind seit langem Partner.

Sehr interessant fand ich mein Praktikum in Edingen-Neckarhausen, wo ich schon mehrmals war. Ich habe vor drei Jahren schon ein Praktikum im Rathaus von Plouguerneau in der Kommunikationsabteilung absolviert. Deshalb wollte ich lernen, wie ein Rathaus in Deutschland funktioniert und ein wenig die Sprache sprechen. Ich finde, dass das Sprechen einer Fremdsprache ein sehr schwieriger Schritt ist. So konnte ich mein einwöchiges Praktikum von 2. bis 5. April in Edingen-Neckarhausen absolvieren.

An meinem ersten Tag im Rathaus konnte ich mehr über die Struktur lernen. Es gibt viel mehr Inhalte als in Plouguerneau. In der Tat hat die Zeitung (Das Amtliche Mitteilungsblatt Anm.d.Red.), die jeden Donnerstag veröffentlicht wird, 32 Seiten im Gegensatz zu der von Plouguerneau, die nur zwei Seiten hat. Das ist schon ein großer Unterschied.

Danach besuchte ich die Druckerei in Ladenburg. Die Maschinen sind sehr beeindruckend, und die Funktionsweise dieser Geräte ist sehr interessant, aber es war ein wenig schwierig, sie zu verstehen. Dank der Menschen, die mir ihre Arbeit erklärten, konnte ich auch sehen, wie die Artikel in Form gebracht wurden. Ich fand das sehr spannend und konnte ein wenig Deutsch, aber vor allem Englisch sprechen.

Am Nachmittag ging ich mit Dietrich Herold zu den Leuten, die sich um die Plakate und Fotos für die Gemeinde kümmern. Ich interessiere mich sehr für Fotografie und fand ihren Beruf deshalb sehr interessant und spannend. Die Drucker sind sehr groß und beeindruckend. Ich konnte nicht anders, als Fotos zu machen.

Am zweiten Tag folgte ich Lisa, einer Journalistin, die mich bat, im Rathaus Nachforschungen über Franz Mazura anzustellen, ein Opernsänger, Maler, Fotograf und Karikaturist. Im April veranstaltet das Rathaus eine Vernissage zu seinen Ehren. Er lebte jahrelang in Edingen-Neckarhausen und war sehr bekannt auf der ganzen Welt, seine Karriere ist sehr beeindruckend.

Mit Lisa machte ich mir Notizen, um mit ihr einen Artikel zu schreiben, der im Mitteilungsblatt veröffentlicht wird, und es wird auch Fotos auf Instagram geben, um zu werben. Am dritten Tag traf ich einen Journalisten in Heidelberg. Er zeigte mir, wie er seine Artikel schreibt und die Zeitungsseiten gestaltet. Er bot mir auch an, diesen Artikel zu schreiben.

Ich finde, es ist ein gutes Training, um mein Deutsch zu verbessern und besser zu schreiben. Mir hat das Praktikum sehr gut gefallen, ich fand es sehr interessant und bereichernd. Das bestätigt meinen Gedanken, Journalistin und Fotoreporterin zu werden. Seit nunmehr drei Jahren möchte ich diesen Beruf ergreifen, da ich mich sehr für das aktuelle Zeitgeschehen interessiere. Ich lese sehr regelmäßig lokale, regionale und vor allem nationale Zeitungen, weil ich neugierig darauf bin, was in der Welt passiert: Konflikte, Umwelt, Politik. Ich lese gerne "Le Monde", "The Times" und "Le courier international".

Durch das Praktikum habe ich gesehen, dass es zwischen dem Rathaus von Edingen-Neckarhausen und dem von Plouguerneau große Unterschiede gibt. Ich fand es jedenfalls unglaublich interessant. Dietrich Herold möchte ich dafür danken, dass er mir diese Erfahrung ermöglicht und ein sehr interessantes Programm zusammengestellt hat.