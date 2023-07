Edingen-Neckarhausen. (nip) Wegen Kabelarbeiten ist der parallele Geh- und Radweg "Am Neckardamm" kurz nach der Eisenbahnbrücke zwischen Ladenburg und Neckarhausen auf Neckarhäuser Gemarkung hangabwärts noch bis zum 14. Juli gesperrt. Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle über die seitliche Grasfläche indes passieren.

Ursächlich für die Arbeiten ist ein Kabelfehler, der am vergangenen Donnerstag aufgetreten ist. Aktuell ist die Mannheimer Tiefbaufirma Peschel dabei, den Fehler für die Netze BW zu orten und zu beheben. Ein Zusammenhang mit dem Trafo-Brand in der Kläranlage in Neckarhausen könne nicht ausgeschlossen werden, teilt das Bauamt auf Anfrage der RNZ mit.

Möglicherweise habe der Trafo zu viel Stromspannung in das Kabelnetz gegeben, worauf der Sicherheitsmechanismus auslöste, den Strom abschaltete und zum rund zweistündigen Stromausfall in Edingen-Neckarhausen und teils auch in Ladenburg führte.

An den schwächsten Stellen des Kabelnetzes könne der Fehler dazu führen, dass die Leitung beschädigt wird und in ihrer stromleitenden Funktion ganz oder teilweise beeinträchtigt ist.