Edingen-Neckarhausen. (nip) "Starke Frauen verändern die Welt" – unter dieser Überschrift bietet die Volkshochschule Edingen-Neckarhausen (VHS) eine Veranstaltungsreihe in Kooperation mit dem U-Lab in Heidelberg an. Dabei teilen Akteurinnen aus verschiedenen gesellschaftsrelevanten Bereichen wie politische Teilhabe, Naturschutz, Kultur, emotionale Kompetenz, Wandel gestalten und Frauenrechte ihre Erfahrungen. Am 19. April hat die VHS die Landtagsabgeordnete der Grünen, Theresia Bauer, zum Thema "Politische Teilhabe" zu einem Impulsinterview mit Workshop eingeladen.

Es ist nicht die einzig herausragende Veranstaltung, die die eigentlich recht kleine VHS im neu gestarteten Semester zu bieten hat. So wird unter anderem Historiker Dirk Hecht über den Diplomaten Alfred Graf von Oberndorff berichten, den "Edinger, der Weltgeschichte schrieb". Und auch das Stamitz-Orchester Mannheim, einer der facettenreichsten Klangkörper in der Region, kommt zur großen Serenade im Schlosspark am 29. Juni wieder vorbei. Ein Auftritt, der seit Jahrzehnten gesetzt und geschätzt ist.

VHS-Leiter Hermann Ungerer Henríquez kann auch bei der Musik auf Expertise setzen: Musiker Wolfgang Grosch betreut die Reihe "Konzerte im Schloss", unter anderem mit einem neuerlichen Auftritt der SRH-Bigband. Und Erika Tieg, die langjährige frühere Leiterin der Jugendmusikschule, hat mit dem "Musiksalon für junge Talente" eine neue Plattform für den Nachwuchs ins Leben gerufen.

In seinem Vorwort fürs neue Programm schreibt Ungerer Henríquez von "herausfordernden Zeiten", in denen man vielfältige Spannungen, Krisen und gesellschaftliche Transformationen erlebe. "Mit unseren Veranstaltungsreihen möchten wir Räume für gegenseitige Inspiration schaffen, in denen wir uns miteinander verbinden und uns gegenseitig stärken", betont er. Mit diesem Fundament und den richtigen Fragestellungen könne man gemeinsam Lösungen für aktuelle gesellschaftliche und wirtschaftliche Herausforderungen entwickeln. Denn Verstehen sei der erste Schritt vor gesellschaftlichem Handeln.

So gibt es unter anderem in der Veranstaltungsreihe "Der Krieg in uns" zwei Filme zum Thema Antisemitismus. Vor Ort baut die Bildungseinrichtung ihre Kooperation mit den Vereinen weiter aus. In diesem Semester arbeitet die VHS mit dem Turnverein 1890 Edingen zusammen und bietet gemeinsam einen Salsa-Kurs an. Im Bereich "Sprachen" wird das Angebot um zwei Italienisch-Kurse erweitert.

Seit dem vergangenen Semester laufen zudem die beiden Kurse "Yoga auf dem Stuhl für Senioren" und "Yoga für Teilnehmende mit Demenz" sehr erfolgreich. Institutionen sind die langjährigen Kurse Aquarell-Malen mit dem früheren VHS-Leiter Michael Huber, Gitarre lernen mit Stephan Kraus-Vierling sowie die beiden Reihen "Frauenkulturkreis" und "Forum im Schloss".

Ebenfalls gelungen ist die neuerliche Zertifizierung in Zusammenarbeit mit den Nachbarvolkshochschulen. Neu ist hingegen, dass das VHS-Programm nicht mehr dem Amtlichen Mitteilungsblatt beiliegt, sondern in den Rathäusern und Geschäften, wodurch sich die Verwaltung eine breitere Streuung erhofft.

Info: Das Semesterangebot gibt es auf der Homepage unter www.vhs-en.de.