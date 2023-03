Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Es war ein starkes Zeichen der Solidarität, und es bot sich am Samstagnachmittag ein berührendes Bild auf dem Platz zwischen der Seniorentagesstätte und dem Rathaus: Rund 200 Menschen hatten sich dort beim kurzfristig organisierten Musik-Café zugunsten der Erdbebenhilfe für die vielen Opfer in der Türkei und in Syrien versammelt.