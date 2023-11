Star-Bäcker Peter Kapp ist wieder da

Von Max Rieser

Edingen-Neckarhausen. Für die Feinschmecker im Ort dürfte es die Nachricht der Woche sein: Bäcker-Papst Peter Kapp öffnet gemeinsam mit Sternekoch Tristan Brandt eine Weinbar in seiner ehemaligen Bäckerei in der Anna-Bender-Straße. Und die schlechte Nachricht gleich dazu: Die "Bibliotheque de Pain", wie die Bar heißt, hat nur an zwei Wochenenden im November