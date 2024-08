Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Der Bau eines Kreisverkehrsplatzes in der Speyerer Straße (Landesstraße L597), kurz "Kreisel", hat Nerven gekostet: Über Monate hinweg waren Autofahrer, Radfahrer, Fußgänger und die Betreiber der Einkaufsmärkte genervt von der Baustelle und ihren Begleiterscheinungen. Mit dem Kreisel wird das neue Gewerbegebiet im Gewann "In den Milben" angebunden – ebenfalls ein neues Hilfeleistungszentrum, so es denn irgendwann kommen wird.

Monatelang war die Fahrbahn verengt, der Gehweg gesperrt und auch der Fahrradverkehr stark eingeschränkt. Man hätte im Prinzip einen großen Bogen nehmen müssen, doch hielten sich die wenigsten an die ausgeschilderte Umleitung.

Aber jetzt ist Licht am Ende des Tunnels in Sicht: Die aktuelle Verkehrsführung soll noch bis zum 23. August laufen, teilt Bauamtsleiter Dominik Eberle auf Anfrage der RNZ mit. Die Sperrung bei der Kreuzung Getränke Stahl sei bereits entfernt worden. Eberle hofft, dass dann sämtliche Fugenvergussarbeiten, die Reparaturen an bereits beschädigten Bordsteinen sowie Markierungsarbeiten erledigt seien und die (Behelfs-)Beschilderung vorhanden sei.

"Dann könnte, nach heutigem Stand, wohl ab der Kalenderwoche 35 der Verkehr wieder regulär fließen". Das wäre dann ab dem 26. August. Ein wenig Unsicherheit sei immer dabei, doch gebe man sich alle Mühe, den Termin einhalten zu können. Die Entwicklung des neuen Gewerbegebiets war von Anfang an mit Verzögerungen behaftet, wofür die Kommune nichts konnte. Übergeordnete bürokratische Hemmnisse blockierten lange die Erschließung. Im März vergangenen Jahres informierte Bürgermeister Florian König die Gemeinderäte in einer öffentlichen Sitzung, dass ab April 2023 zunächst der marode Abwasserkanal ab Gerberstraße/Treidlerstraße bis zum Hebewerk saniert werden müsse. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rund 500.000 Euro, hälftig aufgeteilt in der Finanzplanung 2023 und 2024. Die Bauzeit betrage zwischen zwölf und 14 Monaten, sagte König seinerzeit.

Ab Sommer 2024 sollten dann die 70 Gewerbegrundstücke, davon zwölf im Eigentum der Gemeinde (20.283 Quadratmeter), bebaut werden. Fünf der insgesamt 17 Grundstücke sind in Privatbesitz mit einer Fläche von weiteren rund 5000 Quadratmetern.

Der Kreisverkehrsplatz hätte also bereits vor mehreren Monaten fertig sein sollen. Doch die ursprüngliche Planung des beauftragten Büros, den Kanal im laufenden Betrieb zu ersetzen, erwies sich als praxisuntauglich. Die eigentliche Idee war, den Verkehr durch die Gerberstraße zu leiten und den Kanal zu sanieren. "Die Anzahl der Fahrzeuge war dafür aber einfach zu hoch", sagt Eberle.

Letztlich bleiben bei einer solchen Baustelle Unwägbarkeiten im Untergrund nicht aus. So waren alle Supermärkte im bereits bestehenden Gewerbegebiet über eine einzige Wasserleitung angebunden, die auch schon 30 bis 40 Jahre auf dem Buckel hatte. "Wir haben das ganze Wasserleitungssystem ertüchtigt und eine zusätzliche Ringleitung bauen lassen", erklärt der Bauamtsleiter. Das habe dem Projekt schon im Vorfeld drei bis fünf Monate Zeit gekostet. Abgesehen davon, dass hier, so Eberle, eine regelrechte "Materialschlacht" geschlagen wurde.

Eine weitere Baustelle liegt nicht unweit in der Neckarhauser Straße. Dort werden aktuell Bushaltestellen barrierefrei umgebaut, die Asphaltarbeiten laufen. Auch an dieser Stelle gibt es Umleitungen, die eine Zufahrt zu den dortigen Läden erschweren.

Mit dem Umbau hat die Gemeinde selbst indes nichts zu tun. Von der zuständigen Straßenverkehrsbehörde gab es hierzu auch keine Informationen.