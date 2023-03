Edingen-Neckarhausen. (skv) Mit der Räumung des Autofriedhofs an der Berliner Straße im Edingen-Neckarhäuser Gewerbegebiet "Berlich" kann es jetzt "mit richterlichem Segen" weitergehen. Mehrmals hatte der Lampertheimer Entsorger Antonio Brito den Abtransport der von ihm im Dezember ersteigerten 120 Altautos unterbrechen müssen.

Am Montag nun wurde die Frage ums Eigentum an diesen Pkw-Wracks vor dem Landgericht in Heidelberg verhandelt; und hier zog der Anwalt der Voreigentümer-Seite den Antrag auf einstweilige Verfügung gegen die Räumung zurück.

Im Januar hatte, gleich nach dem Abtransport der ersten Altkarossen, eine Sachbeschädigung an einem Spezialfahrzeug der Entsorgerfirma die Arbeiten jäh gestoppt. Anfang Februar ging es per Leih-Ladekran weiter; diesmal aber unterbrach die Polizei die Räumung – mit Hinweis auf die Darstellung der Voreigentümer-Seite, wonach die Versteigerung im Dezember nicht rechtens gewesen sei.

Auch ein dritter Versuch, mit dem Freiräumen des Geländes endlich voranzukommen, wurde gestoppt – nun wegen einer wieder anderen Version des früheren Eigentümers, was das angebliche Fremdeigentum an einem Großteil der blechernen Hinterlassenschaft dort betrifft.

Jetzt also trafen sich die Streitparteien vor Gericht, wo es insbesondere auch um ein Aufforderungsschreiben an die Voreigentümer-Seite ging, das laut deren Darstellung nie angekommen sei. Als jedoch noch während der Verhandlung der Anwalt des Lampertheimer Entsorgers das mehrfach dokumentierte Gegenteil nachwies, ordnete der gegnerische Anwalt die Sache offenbar als aussichtslos ein.

Er zog den Antrag, der die Räumung blockierte, zurück. Der heutige Grundstückseigentümer, der Classic-Autoteile- und Immobilienhändler Heinrich Niemöller, zeigte sich danach im Gespräch mit der RNZ "im Grunde zufrieden". Allerdings habe hier "ganz klar eine Falschaussage" vorgelegen; und gegen diese hätte er sich von der Richterin eine konsequentere Reaktion gewünscht.

Jedenfalls könne es mit dem Abtransport der noch rund 70 auf seinem Terrain verbliebenen Altautos nun endlich weitergehen. Wenn alles gut laufe, sei dies in einer Woche zu bewerkstelligen.

Das schaffe dann Platz für den zweiten Teil der Räumung: Die soll wiederum per Auktion durch den günstigsten Bieter erfolgen. Dafür sei es jedoch zunächst erforderlich, die Unmengen an Altreifen, Schrott, Bauschutt und anderer Abfälle verschiedener Art wenigstens grob zu sortieren; schon wegen vielleicht dort noch im Verborgenen lauernder Gefahrenstoffe. Sonst, so Niemöller, gebe es bestimmt keine Bieter: "Die Leute, die das Angebot machen, müssen ja zuvor wissen, was dort alles noch liegt."