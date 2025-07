Edingen-Neckarhausen. (nip) Am bisher heißesten Tag des Jahres hieß der stellvertretende Vorsitzende Dominik Häfner 32 Mitglieder zur Hauptversammlung von DJK/Fortuna Edingen-Neckarhausen willkommen. In der Vereinsgaststätte hat sich optisch bereits einiges getan – außer dem neuen Namen "Zum Neckarufer" ist auch das Interieur zeitgemäß, und die Wände sind in einem beruhigenden Blauton

