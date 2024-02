Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. "Nie wieder ist jetzt." Unter dieser Überschrift demonstrierten am Samstagnachmittag rund 600 Menschen in Edingen-Neckarhausen für Demokratie, Frieden und Freiheit und somit auch gegen Hass und Hetze. Bürgermeister-Stellvertreter Dietrich Herold erweiterte das Motto in seiner Ansprache auf dem Messplatz in Edingen später, indem er betonte: "Nie wieder ist nicht nur jetzt. Nie wieder ist jeden Tag, nie wieder ist immer."

Entstanden war der Aufruf zu einem klaren Bekenntnis für das seit knapp 75 Jahren geltende Grundgesetz mit seiner freiheitlich-demokratischen Verfassung aus einer Privatinitiative um Gerwig und Friederike Kötner sowie Renate Häfner-Winter. Gerwig Köster bedankte sich am Ende der zweistündigen Veranstaltung insbesondere auch bei Stephan "Stips" Kraus-Vierling für dessen große Unterstützung sowie bei Walter Heilmann (Grüne) und weiteren Akteuren, sei es bei der Organisation, Plakatgestaltung oder der Zugbegleitung.

Am Schloss Neckarhausen starteten die Demonstranten mit einigen Plakaten. Foto: Pilz

Angemeldet waren 200 Teilnehmer, letztlich waren es 600, wie ein Sprecher der Polizei Mannheim der RNZ sagte. Der Zug startete am Schloss in Neckarhausen und lief dann über von Polizei und Bauhof gesicherte Straßen zum Messplatz in Edingen, wo das Bistro "Adami" die kleine Bühne mit Strom versorgte.

Gerwig Köster sprach dort als erster von insgesamt acht Rednern. Er lebe seit 45 Jahren in der Gemeinde, sei aber eigentlich "Migrant aus dem Rheinland". Als Kind sei er in den Trümmern des Zweiten Weltkrieges aufgewachsen und habe sich immer die Frage gestellt, wie der Nationalsozialismus entstehen konnte. Köster nannte keine Namen, betonte aber, eine Partei, die völkisches Gedankengut der damaligen Zeit pflege, müsse gestoppt werden. Und mit Blick auf die Menschenmenge meinte er: "Es ist mehr herausgekommen als erwartet – ich danke Ihnen allen." Dietrich Herold übermittelte ausdrücklich Grüße und moralische Unterstützung von Bürgermeister Florian König, der urlaubsbedingt verhindert war. Auch der SPD-Landtagsabgeordnete Sebastian Cuny hatte sich vorab explizit entschuldigt.

Herold erinnerte unter anderem an den 21. Januar 1993, als im Amtsblatt zur Teilnahme an einer Lichterkette aufgerufen wurde – verbunden mit dem Hinweis: "Unsere Gesellschaft darf nicht durch extremistische Gewalttäter zerstört werden. Dies erfordert jedoch von jeder Bürgerin und jedem Bürger den Mut, Hass und Gewalt entschlossen entgegenzutreten." Leider sei dies 31 Jahre später immer noch aktuell, so Herold weiter. Und es zeige, dass man aus der Geschichte, die sich zwar nicht wiederhole, sich aber ähneln könne, lernen müsse.

Zwischen den Redebeiträgen sorgten musikalische Beiträge von Stips Kraus-Vierling, Silke Allenberg, Matthias Legat und Erich Hoffer für Abwechslung. Man konnte bei Liedern wie "We shall overcome" mitsingen und noch einmal über das eben Gehörte nachdenken.

Namens der Evangelischen und Katholischen Kirchengemeinden ergriff Pfarrer Bernd Kreissig das Wort. Er erinnerte an das Leid der Opfer durch die "antidemokratischen, menschenverachtenden Nationalsozialisten", an ihre Helfer aus Politik und auch den Kirchen und betonte, dass dieses Leid "uns zum ’Nie wieder’" verpflichte. "Lasst uns aufpassen, wann immer jemand uns an unseren schlechten Seiten packen will." Monika Schirrich (Bündnis für Flüchtlingshilfe) sagte, es mache sie als Kind der Demokratie "fassungslos, dass es Menschen gibt, die sie aushöhlen wollen". Sie erzählte von ihren Schützlingen, die hier in Deutschland leben und erfolgreich Schul- und Berufsausbildungen absolvieren und die so oft beeindruckt seien, wenn sie verstanden hätten, was Demokratie bedeute. Renate Wacker, frühere Schulleiterin der Pestalozzi-Schule in Edingen, forderte alle Anwesenden auf, von Kindern zu lernen, "offen und neugierig" auf das Gegenüber zu sein. Auch ihr Mann Jürgen Wacker, aufgewachsen in Edingen, meldete sich mit Gedanken zur Freiheit zu Wort.

VHS-Leiter Hermann Ungerer Henríquez, in Chile geboren, warnte vor Begriffen und Narrativen, die Rechtsextreme benutzen und davor, wie sehr sie die Grenzen des Sagbaren schon verschoben haben. Susanne Surblys (IGP Partnerschaftsverein) zitierte Alfred Grosser, das kürzlich verstorbene Ehrenmitglied des Partnerschaftsvereins: "Wir wollen Rechtsstaat und Gesetzmäßigkeit bewahren, wenn sie auch unvollkommen sind."