Edingen-Neckarhausen. (max) Für Magali Tarralle, ist es nicht das erste Mal in Deutschland. Die 20-Jährige, die am 1. September ihren Deutsch-Französischen Freiwilligendienst in der Doppelgemeinde angetreten hat, ist in der Nähe von Ulm geboren und spricht – auch wenn sie es herunterspielt – ziemlich gut deutsch.

Der Freiwilligendienst ist eine Initiative des Deutsch Französischen Jugendwerks und wird in Edingen-Neckarhausen seit 2016 von der Interessengemeinschaft Partnerschaft (IGP), die vor allem die Freundschaft zur Partnergemeinde Plouguerneau pflegt, organisiert. Unterstützt wird die IGP dabei von der Gemeinde. Beispielsweise ist Tarralle in einer Wohnung in der Graf-von-Oberndorff-Schule untergebracht, "mit einer unbezahlbaren Aussicht auf die Bergstraße", wie Bürgermeister Florian König berichtet.

Die "Volontaire", wie ihr Amt auf Französisch heißt, ist für ein Jahr in Deutschland und freut sich auf ihre vielfältigen Tätigkeiten. Neben vielen anderen Aufgaben beteiligt sie sich an der Organisation von Veranstaltungen der IGP oder kümmert sich um den Französischunterricht an der Neckarhäuser Grundschule.

Vor allem freut sich Tarralle auf die Arbeit "mit den Sozialen Medien", denn sie ist auch für die digitalen Präsenzen der IGP zuständig. Auch auf die Zusammenarbeit mit der Partnerstadt Plouguerneau freut sich Tarralle, denn dort war sie selbst noch nie.

Ihre Intention nach Deutschland zu kommen, begründet die freundliche, aufgeweckt wirkende Frau so: "Ich bin hier geboren und zur Grundschule gegangen und wollte meine Beziehung zu Deutschland gern intensivieren."

Die ganze Familie, die in der Nähe von Marseille wohnt, hat eine Affinität zum deutschen Nachbarn: "Mein Onkel wohnt in München und mein älterer Bruder in Berlin", erzählt sie.

Auch in der näheren Umgebung hat sie "Familie", wie sie sagt. Denn in Weinheim lebt ihr ehemaliges Au-pair-Mädchen, bei der Tarralle nun wiederum an drei Tagen in der Woche als Au-pair aushilft. Dafür sei genug Zeit, denn ihre Tätigkeit umfasse rund 30 Wochenstunden, berichtet Erwin Hund, ihr Tutor von der IGP.

Heimweh sei aber auch aus einem anderen Grund noch nicht aufgekommen, denn sie hat Deutsch und Englisch in La Rochelle studiert, was gut 800 Kilometer von Marseille entfernt ist. Außerdem war sie während des Studiums sechs Monate in Costa Rica und die ganze Familie komme sie an Weihnachten besuchen.

"Wir freuen uns, dass das Projekt weitergeht", berichtet der Bürgermeister, mit dem Tarralle auch den Vertrag zum Freiwilligendienst mit einer feierlichen Unterzeichnung im Rathaus verlängerte. Gerade in Zeiten, in denen es einen Krieg in Europa gebe und mit der Vorgeschichte von Deutschland und Frankreich, sei der Austausch "extrem wichtig", um den europäischen Gedanken zu stärken, findet König.

Aber auch ganz praktisch sei das Projekt "eine tolle Sache", denn: "Wir haben große kulturelle Vorteile dadurch." Damit meint König nicht nur den Unterricht an der Grundschule, sondern auch den Französisch-Kurs den Tarralle über die VHS anbietet, und der im Oktober beginnt (Anmeldungen: www.vhs-en.de).

Der Freiwilligendienst findet immer im "Tandem statt", erklärt Hund. Aktuell sei eine Freiwillige aus Ladenburg in Frankreich. Insgesamt gibt es bundesweit jährlich zehn Freiwilligendienstler. Wer Interesse hat, an einem solchen Austausch für junge Erwachsene teilzunehmen, kann sich jederzeit bei Tarralle oder der IGP generell (Tel.: 06203/108950) melden. Die nächste Bewerbungsfrist beginnt im Frühjahr 2024.