Edingen-Neckarhausen. (nip) Gut sieht anders aus, und alleine die Corona-Pandemie und den Ukraine-Krieg für die schlechte Haushaltslage der Kommunen verantwortlich zu machen, wäre zu kurzgefasst. Der Haushalt von Edingen-Neckarhausen beschäftigte die Gemeinderäte in der jüngsten öffentlichen Sitzung sehr. Resignation war aus den Kommentaren herauszuhören. Im Ergebnis schloss 2023 zwar um 800.000 Euro besser ab, als zunächst veranschlagt. Doch der Abschluss bleibt eben doch negativ mit einem Minus von 1,01 Millionen Euro.

Der Haushaltsvollzug zum Stand Anfang Juli ist, das betonte die Kämmerei in ihrer Auflistung, nur begrenzt aussagekräftig, da Erträge oder Aufwendungen zum Stichtag noch nicht entsprechend verbucht oder aber bereits fürs ganze Jahr verbucht sind. Ginge man allein nach den vorliegenden Zahlen, so würde das Gesamtergebnis, Stand jetzt, minus 3,63 Millionen Euro betragen – im Ergebnisplan sind minus 2,63 Millionen genannt. Bürgermeister Florian König lenkte den Blick auf einige große Maßnahmen. Darunter fällt der Neubau des Hebewerks in Neckarhausen, bei dem die Gemeinde nach anfänglichen (unverschuldeten) Verzögerungen nun gut vorankommt. Das Bauwerk ist inzwischen verfüllt und wirkt nicht mehr so massiv. Seine Kosten belaufen sich auf rund sechs Millionen Euro.

Noch etwas mehr, nämlich bis zu sieben Millionen Euro, wird die Teilsanierung der Pestalozzi-Schule in Edingen kosten – auf die Jahre 2020 bis 2023 entfielen bereits 3,3 Millionen. Weitere sieben Millionen Euro hat die Gemeinde für Kinderbetreuung ausgegeben – hier ist das gesamte Jahr bereits bezahlt. Im Freizeitbad Neckarhausen stehen Sanierungsmaßnahmen über den Vertrag zum Energiespar-Contracting mit der Firma E 1 an. "Das Defizit kommt wohl wie geplant", sagte König. Denn das Bad wird drei Monate zu sein. Die Eintrittsgelder fürs Freizeitbad laufen gut. Insgesamt rund 15.000 Euro Defizit wird die Fähre einfahren, geschuldet einem eklatanten Personalmangel und folglich vielen Schließtagen.

In seiner Rede zum Haushalt beklagte Dietrich Herold (UBL-FDP/FWV), dass die Finanzausstattung der Landkreise und Kommunen seit Jahren den Kostensteigerungen hinterherhinke. "Was wir brauchen und vom Bundesverfassungsgericht erwarten, ist eine Verpflichtung von Bund und Ländern zur Neuregelung der Finanzen kommunaler Pflichtaufgaben", sagte er. Und ergänzte: "Etwa durch einen ausreichend hohen Anteil an den Gemeinschaftssteuern oder kurz: Bestätigung des Prinzips ‚Wer bestellt, bezahlt‘." Herold meinte, die verfassungsrechtlich garantierte kommunale Selbstverwaltung werde quasi hinterrücks, dennoch ersichtlich und scheinbar (noch) legal, finanziell so lange ausgehöhlt, bis die Zwangsverwaltung die Selbstverwaltung ersetze.

Michael Bangert (SPD) griff dieses Bild auf: "Wir sind momentan kommunale Konkursverwaltung – wir können keine eigenen Ideen mehr umsetzen." Dabei sei der Rhein-Neckar-Kreis nicht sehr hilfreich: "Die Kreise müssen Druck machen, das Dasein als Gemeinderat wird immer schwieriger." Der Sparwille des Gemeinderats sei lobenswert, fand auch Rolf Stahl (Offene Grüne Liste). "Doch wenn wir ehrlich sind, können wir Dinge tun – es wird sich nichts ändern." Gabi Kapp (CDU) meinte, die Situation sei nach wie vor prekär. Sie sah den Sparwillen der Verwaltung positiver, denn dadurch könne man zuversichtlicher in die nächsten Haushaltsberatungen gehen. Gerd Wolf (Die Partei) hegte Zweifel: "So kommen wir nicht weiter."