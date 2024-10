Edingen-Neckarhausen. (nip) In der Nacht auf Sonntag haben Anwohner der Robert-Walter-Straße in Edingen die Polizei über verdächtige Klirrgeräusche informiert, die nach einem Einbruchsversuch klangen. Das Ladenburger Revier schickte eine Streife der Autobahnpolizei hin, die schneller vor Ort sein konnte. Die Beamten stellten fest, dass unbekannte, bereits geflohene Täter am Kindergarten Martin-Luther eine Scheibe neben der Haupteingangstür eingeschlagen hatten.

"Das muss recht schnell gegangen sein. Gestohlen wurde nichts, und es gab auch drinnen keine weiteren Beschädigungen", sagt Pfarrer Bernd Kreissig. Die kaputte Scheibe ließ die Polizei durch eine Firma mit einer Sperrholzplatte verschließen.

Aus bis jetzt noch nicht bekannten Gründen wurde dann aber niemand weiter informiert: Weder das mit der Geschäftsführung beauftragte Verwaltungs- und Serviceamt in Weinheim, nicht die Kirchengemeinde als Träger oder die Leitung der Kita und auch nicht die Gemeindeverwaltung.

"Auch das Licht hat keiner ausgeschaltet, sodass sich das Personal am Montagmorgen nur in der Gruppe und mit Stöcken bewaffnet ins Haus traute", schildert Kreissig. Diese Kommunikationslücke versuche man gerade aufzuklären.

Eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Mannheim hatte ebenfalls keine Informationen über den Einbruchsversuch, und man wisse demzufolge auch nichts über den oder die Täter. "Einen Verdacht haben wir nicht", sagte auch der Pfarrer. In den letzten Jahren seien immer mal wieder phasenweise Kitas in Edingen-Neckarhausen Ziel von Einbrüchen gewesen.

Im katholischen Kindergarten St. Martin sei das schon der Fall gewesen, der evangelische Melanchthon-Kindergarten war im vorletzten und letzten Jahr an der Reihe. Dort wurde die Handkasse gestohlen, es gab zudem erheblichen Vandalismus: Gartenmöbel wurden aufs Feld geschleppt, vor zwei Jahren auch eine Scheibe in der Kita Katharina-von-Bora eingeschlagen.

Ob es – mal wieder – im Kontext der zeitlich stattfindenden Kerwe in Edingen zu dem Einbruchsversuch gekommen ist, erscheint möglich. Auch in Neckarhausen kommt es zu Zeiten der Dorffeste immer mal wieder zu Vandalismus. Gut also, wenn Nachbarn aufmerksam sind und die Polizei alarmieren. Falls es weitere Hinweise gibt, soll man diese dem Revier in Ladenburg mitteilen.