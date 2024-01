Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Gewiss, der Personalnotstand ist hoch in der evangelischen Wawuschel-Kita in Neckarhausen, und Notbetreuungen sind längst kein Einzelfall mehr. Was insbesondere die Eltern in Bedrängnis bringt: "Wir müssen schauen, dass es hier läuft, sonst können wir nicht arbeiten gehen", sagt Elternbeiratsvorsitzende Annebel Pape.

Damit es