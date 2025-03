Edingen-Neckarhausen. (RNZ/dani) Eigentlich hätten die Arbeiten Ende März abgeschlossen sein sollen und die Vollsperrung der Kreisstraße K4138 zwischen Mannheim-Seckenheim und Edingen-Neckarhausen wäre aufgehoben worden. Nun teilte das Regierungspräsidium Karlsruhe mit, dass sich die Fertigstellung verzögert. Gründe dafür sind etwa Tragfähigkeitsprobleme und die Witterung, aber auch Diebstähle auf der Baustelle. Bis voraussichtlich 11. April dauert die Sperrung weiter an.

Grund der Sperrung ist, dass die K4138 an die neue L 597 mit dem Radschnellweg Heidelberg-Mannheim (RS2 2) angeschlossen wird. Darüber hinaus werden der Radschnellweg zwischen Mannheim-Seckenheim und Edingen-Neckarhausen sowie das weitere Rad- und Wirtschaftswegenetz fertiggestellt und die Fahrbahndecke am Knotenpunkt Rudolf-Diesel-Straße / Kappesgärten in Neckarhausen erneuert.

"Während der Herstellung des neuen Knotenpunkts traten im Bereich der alten K 4138 am Ortsausgang von Edingen-Neckarhausen Tragfähigkeitsprobleme des Untergrunds auf, die im Rahmen der Vorsondierung nicht erkennbar gewesen waren", heißt es in der Mitteilung des Regierungspräsidiums. Aufgrund der schlechten Wetterprognose Mitte März 2025 musste zudem der geplante Asphalteinbau verschoben werden.

Außerdem sei es wiederholt zu Diebstählen und Vandalismus auf der Baustelle gekommen. So wurden etwa Wasserschläuche zum Betanken der Baufahrzeuge entwendet und die Stromversorgung der Baustellenbüros durchtrennt und gestohlen.

Trotz einer entsprechenden Anpassung des Bauablaufs ließe sich die Verlängerung der Vollsperrung aufgrund mehrerer Abhängigkeiten im Arbeitsprozess nicht vermeiden, heißt es in der Mitteilung weiter.

Ort des Geschehens

Die Kosten für den südlichen Straßenbauabschnitt der L 597 belaufen sich auf 5,7 Millionen Euro und werden vom Land getragen. Die Kosten für die Fahrbahndeckenerneuerung am Knotenpunkt Rudolf-Diesel-Straße / Kappesgärten in Edingen-Neckarhausen betragen 70.000 Euro und werden vom Rhein-Neckar-Kreis und der Gemeinde getragen.