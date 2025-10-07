Von Edda Nieber

Edingen-Neckarhausen. Fotos von langatmigen Sitzungen, von Jugendlichen, wie sie voller Tatendrang eine Bar bauen, und von einem Motorrad auf dem Dach einer Laube. Bei diesem Anblick ließen die Erinnerungen und Anekdoten nicht lange auf sich warten, und angeregte Gespräche füllten den Raum in der Alten Schule.

{element}

Dort kamen am Kerwemontag