Edingen-Neckarhausen. (nip) Es gab einige Kritik seitens der Mitglieder im Technischen Ausschuss an einem Projekt in der Hauptstraße in Edingen. Es ging um den Umbau und die Sanierung eines Einfamilienhauses nebst Errichtung eines Wintergartens. Letztgenannter wurde bereits errichtet und sollte nun nachträglich genehmigt werden.

Damit einher gingen allerdings massive Überschreitungen