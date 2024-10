Edingen-Neckarhausen. (nip) In der Städtepartnerschaft zwischen Edingen-Neckarhausen und Plouguerneau in der Bretagne spielt die Musik von Anfang an eine große Rolle: Schließlich war es der Männergesangverein Neckarhausen (heute Gesangverein Neckarhausen), der vor über 50 Jahren einen Partnerchor im Ausland suchte und 1144 Kilometer weit weg fündig wurde.

Um diese nicht unwichtige