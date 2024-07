Edingen-Neckarhausen. (nip) Voraussichtlich ab 15. August können Bürger in der Doppelgemeinde an sechs Stationen ein Fahrrad mieten. Der Gemeinderat hat am Mittwochabend zugestimmt, eine entsprechende Vereinbarung mit dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) abzuschließen.

Der VRN bietet sein öffentliches Fahrradmietsystem VRNnextbike seit März 2015 an – mehr als 20 Kommunen machen