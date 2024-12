Edingen-Neckarhausen. (nip) Hundebesitzer werden ab 1. Januar 2025 tiefer in die Tasche greifen, denn die Kommune erhöht die Hundesteuer für einen Ersthund um 25 Prozent von 96 Euro auf 120 Euro. Dieser Betrag ist allerdings nur einmal im Jahr fällig und seit 2011 nicht mehr gestiegen. Welche Einnahmen sich die Gemeinde dadurch erwartet, wird Bürgermeister Florian König am Mittwoch, 18. Dezember, in öffentlicher Sitzung des Gemeinderats bekannt geben. Sie beginnt ausnahmsweise bereits um 17.30 Uhr im Bürgersaal, Rathaus Edingen (3. OG). In der Vorlage zu diesem Tagesordnungspunkt, abrufbar über das Bürgerinformationssystem auf der Homepage der Gemeinde (www.edingen-neckarhausen.de) sind keine Angaben über die Anzahl der Ersthunde oder die Höhe der vereinnahmten Steuer enthalten.

Die Erhöhung der Hundesteuer muss – ebenso wie die anstehende Erhöhung der Grundsteuern A und B – Ende November in einer nicht-öffentlichen Sitzung des Verwaltungsausschusses entschieden worden sein. Hier wurde offenbar länger beraten, wie sich die Einnahmenseite im kommunalen Haushalt verbessern lässt. Warum dies erneut nicht öffentlich passierte, teilt die Verwaltung nicht mit.

Gemäß Paragraf 35 der Gemeindeordnung müssen Sitzungen des Gemeinderats öffentlich sein. "Nicht-öffentlich darf nur verhandelt werden, wenn es das öffentliche Wohl oder berechtigte Interessen Einzelner erfordern; über Gegenstände, bei denen diese Voraussetzungen vorliegen, muss nicht öffentlich verhandelt werden." In früheren Jahren konnten sich Bürger mit Vorschlägen zur Haushaltsentlastung einbringen – zumeist kamen dabei aber Wunschlisten zustande, die jedoch auch eine gewisse Aussagekraft hatten – beispielsweise wenn es um die Sanierung von Spielplätzen ging.

Vermutlich ging es in besagter Sitzung auch um das Investitionsprogramm und die Finanzplanung 2024 bis 2028. Der Gemeinderat wird beides in öffentlicher Sitzung nur noch beschließen müssen, ebenso die Haushaltssatzung 2025 und den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung. Haushaltsreden der Fraktionen sind zu erwarten.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt betrifft den maroden Hallenboden in der Werner-Herold-Halle. Der Sportboden soll in den Sommerferien 2025 ausgetauscht werden – die Maßnahme ist mit 250.000 Euro im Haushalt eingepreist. Ferner soll der Vertrag zum Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung verlängert und der Bebauungsplan "Wohnen und Freizeit in Neckarhausen Nord – ehemaliges Kleintierzüchter-Areal Teiländerungsplan I)" zur Satzung erhoben werden.