Von Stephan Kraus-Vierling

Edingen-Neckarhausen. Der erste Oktobersonntag terminiert die Edinger Kerwe; so fällt der traditionelle Start am Samstag dieses Jahr noch in den September. Auf dem Messplatz gibt es den Vergnügungspark; um 16 Uhr eröffnet wieder der spritzige Fassbieranstich bei der Alten Schule das bunte Kirchweih-Treiben. Und dann geht es drei Tage lang rund.

Flankiert wird der Fassanstich von der Karnevalsgesellschaft Edinger Kälble (KEK), die in ihrem Zelt am Messplatz deftig bewirtet. Am Sonntag, 10 Uhr, ist dort der Ökumenische Gottesdienst, um 14 Uhr "hissen" die Kälble ihre "Kerweschlumbel" am Fahnenmast, und Montagabend ab 18 Uhr gehts an der KEK-Bar Richtung Feiertag.

Oben in der Alten Schule zeigt die Fotogruppe im Kultur- und Heimatbund ihre beliebte Fotoausstellung, darunter "Edinger Geschichten von 1964 bis 1992". Am Samstag, gleich nach dem Fassanstich, ist dort Prämierung ihrer diesjährigen Wettbewerbssieger. Am Sonntag öffnet die Fotoschau von 11 bis 18 Uhr, am Montag von 14 bis 18 Uhr. Unten am früheren Schulhaus erfrischt der TTC Edingen-Neckarhausen am Samstag und Sonntag ab 15 Uhr mit verschiedenen Getränken. Daneben informieren am Sonntag ab 11 Uhr die lokalen Ökostromer rund um den Klima- und Umweltschutz. Einen Infostand hat auch die Sängereinheit 1867 in der Rathausstraße.

Wer schon am Freitag stimmungsvoll vorglühen möchte, kann dies bei "Winterkönigin" Steffi Würsch in der Gartenstraße 3 tun. Es ist das "allerletzte Mal", dass die charmante "Königin" ihre private Straußwirtschaft für "betreutes Trinken" mit gepflegten Mixgetränken öffnet – am Sonntag musikalisch umrahmt von Marina mit Songs zur Gitarre. Auch beim TVE 1890 geht es im Jahnhallen-Komplex, Hauptstraße 4, schon freitags los: Die Handball-Haie starten im Spiegelsaal mit DJ Paize und DJ Hanson, samstags folgt die Haie-Party mit DJ Joulz, und das rockigen Finale steigt am Montag mit der Band Eastbound Train – Beginn jeweils 20 Uhr. Der Hauptverein beginnt am Samstag ab 17.30 Uhr mit Schweinepfeffer-Essen in der Turnerklause, und am Montag ist ab 10.30 Frühschoppen und Mittagstisch sowie ab 18 Uhr geselliger Abend.

Das Edinger DRK verkauft am Samstag von 9.30 Uhr bis circa 13 Uhr mit rollender Straußwirtschaft in den Straßen des Ortsteils ofenfrischen Zwiebelkuchen und Neuen Wein vom Bio-Winzer. "Basisstation" ist parallel beim Edeka-Markt Völkle. Am Sonntag öffnet um 13 Uhr das Rotkreuz-Café für Jung und Alt auf dem Parkplatz bei der VR-Bank. Ebenda wird in "Beates Knödelklause" schmackhaft kredenzt – am Samstag ab 12 Uhr, am Sonntag und Montag ab 11 Uhr. Die Jagd-Freunde laden in der Rathausstraße 8 am Samstag ab 15 Uhr zu Wildgulasch, tags darauf gibts zudem ab 12 Uhr halbe Hähnchen. Genau zeitgleich hat die Tanzformation Lightning an der Rathausstraße 13 ihren Waffel- und Crêpes-Stand.

Ecke Rathaus- und Anna-Bender-Straße bewirtet der SPD-Ortsverein sonntags von 12 bis 17 Uhr am "Sozialen Kerwestand" mit Flammkuchen aus dem Holzofen. In der Rathausstraße 21, neben der Postfiliale, hat am Sonntag wieder der FDP-Ortsverband zwischen 13 und 17 Uhr seinen Kerwe-Treff. Ein "JU-Straußwirtschaftsrevival" steigt bei Apfel Schneider in der Grenzhöfer Straße 60: Am Sonntag und Montag, Beginn jeweils 11 Uhr, spielt dort "Revival Two", gefolgt am Sonntagabend von der Formation "Uptown 7".

Der Landfrauenverein Edingen lädt am Sonntag von 14 bis 17 Uhr in sein Kerwe-Café, Grenzhöfer Straße 30, ein. Um 15 Uhr schneidet Bürgermeister Florian König dort einen "Königlichen Kuchen" an; und die Jugendfeuerwehr nimmt eine Spende der Landfrauen entgegen – erwirtschaftet bei der Pflanzenbörse. An gleicher Stelle gibt es drei Abende hochprozentigen Kerwe-Genuss, jeweils ab 19 Uhr, mit Gin, Likören und edlen Obstbränden vom Heldenhof.

Hinter der Alten Schule (Konkordiastraße) steigt die Fußballer-Kerwe im Zelt der DJK/Fortuna. Start ist am Samstag um 15.30 Uhr; abends spielen die "Eastbound Twins" mit Doc und Stips. Am Sonntag gibts Frühschoppen ab 10 Uhr, am Montag ab 10.30 Uhr, anschließend Haxen-Essen und ab 18.30 Uhr Stimmung mit DJ Sven. Und zur Straußwirtschaft wird auch das Edinger Schlösschen (Hauptstraße 4): Das ehrenamtliche Kochteam der "Bürger in Aktion" bewirtet hier am Samstag von 17 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr mit "leckeren Schmankerln aus Topf und Pfanne", nebst Vinothek mit regionalen Weinen.

Anlässlich der Edinger Kerwe am kommenden Wochenende sind einige Verkehrsflächen gesperrt:

> Der Parkplatz "Messplatz" in der Rathausstraße ab sofort bis Dienstag, 3. Oktober, 24 Uhr.

> Der Platz rechts der Alten Schule in der Rathausstraße schon jetzt bis Mittwoch, 4. Oktober, 12 Uhr.

> Der Parkplatz rechts neben der Volksbank in der Rathausstraße von Donnerstag, 28. September, 18 Uhr, bis Dienstag, 3. Oktober, 24 Uhr.

> Die Rathausstraße im Bereich zwischen Hauptstraße und Konkordiastraße nebst der Kreuzung Rathausstraße/Anna-Bender-Straße wie auch die Konkordiastraße im Bereich zwischen der Rathausstraße und der Luisenstraße jeweils von Samstag, 30. September, 14 Uhr, bis Montag, 2. Oktober, 24 Uhr.

> Die Gartenstraße im Bereich von Hausnummer 1 bis 5 von Freitag, 29. September, 16 Uhr, bis Montag, 2. Oktober, 6 Uhr.

> Die innerörtliche Umleitung erfolgt über die Friedrichsfelder- und Grenzhöfer Straße.