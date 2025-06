Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Der Aktionstag "Lebendiger Neckar" war am gestrigen Sonntag vor allem eines: sehr, sehr heiß. Entsprechend niedrig war die Frequenz derjenigen, die entspannt am Fluss von Ladenburg nach Hirschhorn (oder umgekehrt) radeln wollten, um die Vielfalt der Flusslandschaft erleben zu können.

Vom schon oft erlebten Andrang auf den Radwegen war diesmal wenig zu sehen – was nicht heißen soll, dass gar nichts los war. Denn an den "Hotspots" vom Fähranleger in Neckarhausen bis hin zum Bootsanleger des TV Edingen und dem Anglerheim saßen immer wieder auch größere Gruppen zusammen, genossen eine leichte Brise vom friedlichen Fluss herüber und ließen es sich gut gehen.

Impressionen vom „Lebendigen Neckar“: Der TVE bot einen Kanu-Shuttle an, während der Anglerverein Edingen für Erfrischungen im Schatten sorgte. Foto: nip

"Was wollt Ihr denn hören?", fragte Musiker Stephan "Stips" Kraus-Vierling ins Rund der Gäste am Bootshaus des Edinger Turnvereins. Er selbst schlug "What Shall We Do with a Drunken Sailor" vor, während eine Kinderstimme sich dringend das "Lied der Schlümpfe" wünschte.

Derweil legte einer der Großkanadier zu einer Runde über den Fluss ab, an Bord versammelt eine hohe Altersspanne von Grundschulalter bis über 90 Jahre.

Beim Anglerverein lief die Bewirtung prächtig, in Ufernähe hatten die Fördervereine der beiden Kindergärten Martin Luther und Katharina von Bora einen Barfußpfad und ein Planschbecken aufgebaut.

Unterhalb des Rathauses standen die CDU-Frauen 2000 mit kühlen Getränken und Laugengebäck bereit. "Wir waren von Anfang an dabei, immer an derselben Stelle und für den guten Zweck", sagte Altgemeinderätin Inge Honsel.

Die Fähre transportierte vor allem Radler – von denen weniger als sonst gekommen waren. Foto: nip

In der Fischkinderstube waren unter dem schattenspendenden Sonnensegel mehrere Vereine zugegen: Der Schachclub Neckarhausen hatte einen beachtlichen Aufwand betrieben: Die Gäste wurden hier nicht nur verköstigt, sondern sie konnten auch Freiluftschach spielen, gegen den Vereinsmeister antreten, eine Schachaufgabe und ein Schätzspiel lösen oder das Spiel der Könige auf einfache und kindgerechte Weise überhaupt erst erlernen.

Am Stand des Allmende-Waldgartens wurden richtige Antworten eines Rätsels mit Gummibärchen oder Pflanzablegern belohnt. Beim Nabu Edingen-Neckarhausen malte Jürgen Schnepf entspannt eine Schmetterlingsvorlage aus, während Anne Hoffmann-Neureiter Kindern ein Insekten-Memory erklärte und sich Stefan Brendel um Kaffee-Nachschub kümmerte.

Am Fähranleger in Neckarhausen gab’s Live-Musik verschiedener Bands, eine Fahrradcodier-Aktion vom ADFC; die Sportfischer Neckarhausen waren mit Gegrilltem und Informationen zu den Bewohnern von Flüssen zugegen sowie auch die Bündnis 90/Grünen mit erfrischendem Getränk und einem Bastelangebot für Kleine: Immer wieder sah man an diesem Tag Kinder, die stolz ihr Rindenschiffchen am Fluss fahren ließen. Ohne Pause und kostenfrei kreuzte an diesem Aktionstag die Fähre zwischen Neckarhausen und Ladenburg – für motorisierte Verkehrsteilnehmer blieb sie allerdings gesperrt.

Im Schloss von Neckarhausen fanden die Besucher Schatten und eine Führung durch die Ausstellung "Die Grafen von Oberndorff".

Die Hotspots von Edingen und Neckarhausen bildeten am "Lebendigen Neckar" eine Klammer für die wohl am stärksten nachgefragte Aktion des Tages: Dem Street-Soccer-Turnier, das Bauamtsmitarbeiter André Halblaub und Jugendreferentin Sharmila Pushpakanthan mit Unterstützung des Bauhofs organisiert hatten.

Das Street-Soccer-Turnier im „Käfig“ zählte zu den meistbesuchten Stationen. Foto: nip

In mehreren Gruppen traten 70 bis 80 Kinder bis zum jungen Erwachsenenalter im "Soccer-Käfig" des Badischen Fußballverbands gegeneinander an. An derselben Stelle hatten sich der Verein der Gartenfreunde und der Kleintierzuchtverein Edingen zusammengetan – zum 50-jährigen Jubiläum von "Edingen-Neckarhausen" wollten beide ebenfalls Angebote beisteuern.

"Es ist ein gutes Zusammenspiel – entspannt und unterstützend", fand Pushpakanthan. Die Kreisstraße blieb in diesem Abschnitt erstmals gesperrt. "Man sollte sich überlegen, ob man den Aktionstag auf Ende Mai verlegt", meinte ein Vereinsmitglied. Vielleicht sei es dann nicht so heiß – und es kämen mehr Besucher. Nächstes Jahr wird der "Lebendige Neckar" ohnehin pausieren.