Edingen-Neckarhausen. Ob es noch Neckarhäuser gibt, die Neckarhausen ohne die Bäckerei Hemberger kennen? Viele dürften es nicht sein, und die Nachricht, dass diese alteingesessene Institution nach ihrer Sommerpause nicht wieder öffnen wird, verbreitete sich wie ein Lauffeuer.

Auch über die Ortsgrenzen hinaus, denn viele der Kunden kamen aus den Nachbarkommunen, weil "der Hemberger" erstens sein Handwerk verstand und zweitens seine Erzeugnisse preislich unschlagbar waren. Es gab dort Gebäck, wie man es heute nicht mehr findet, gefüllte Schuhsohlen wie aus Omas Zeiten, sagenhafte Granatsplitter und Kuchenstücke, so groß wie Wagenräder. Dazu kam noch der soziale Aspekt: Die Bäckerei war eine Informationsbörse, alle Nachrichten gab es tagesfrisch und gratis zu den Backwaren hinzu.

Plakate im Schaufenster informieren die Kunden über die Schließung. Foto: nip

Auf einem Plakat im Schaufenster des Ladens in der Hauptstraße schreibt Bäcker Werner Hemberger von einer schweren Entscheidung, "aber es geht leider nicht mehr weiter". Der gesellschaftliche Wandel, formuliert er, vollziehe sich immer schneller – "je älter man wird, so scheint es". Jahrzehntelang war die Bäckerei in Neckarhausen ansässig: "In der Backstube schafften tolle, fleißige Kollegen, und der Laden war schon immer in vertrauensvollen Händen", schreibt Hemberger. Die Gewissheit, dass der Laden lief, habe ihn "ruhig backen" lassen.

Doch nun sei eine Generation abgetreten, und eine neue komme nicht nach. Es ist ein trauriger Rückschlag nicht nur für Neckarhausen – in der Gemeinde ist jetzt nicht nur keine einzige Backstube mehr in Betrieb, sondern gerade Neckarhausen – ohnehin nicht mit üppigem Einzelhandel gesegnet – verliert eine weitere wichtige Anlaufstelle.

"Es ist ein herber Verlust", sagt Bürgermeister Florian König. Ihn treffe die Schließung sowohl persönlich als auch für die Gemeinde an sich. "Wir sind schon am Überlegen, wie wir jetzt die Martinsmännchen für die Kinder beim Martinsumzug beschaffen." König sagt auch, er wolle die Flinte noch nicht ins Korn werfen, sondern "alles versuchen", damit die Bäckerei eventuell in kleinerem Rahmen an ein, zwei Tagen die Woche fortbestehen könnte.

Es liegt wohl am fehlenden Personal, dass der Bäckermeister nun die Reißleine ziehen musste. Das heißt, für den Verkauf fand sich niemand, nachdem eine der festen Säulen in den verdienten Ruhestand ging.

"Wir fallen von einer hohen Stufe runter", sagt König und bezieht sich damit auf die "gesegnete" Zeit, als es zuletzt mit Bäcker Peter Kapp und Werner Hemberger noch zwei "richtige" Bäcker in der Gemeinde gab. Doch Kapp machte Anfang Juni 2022 nach zweiwöchiger Vorlaufzeit seine Läden zu und Werner Hemberger nach den Ferien seinen erst gar nicht mehr auf.

Zwar fängt der kleine Teo-Laden der Firma Tegut am Parkplatz des Freizeitbades in Neckarhausen die schlechte Einkaufssituation im Ortsteil teilweise auf. Aber einen Bäcker oder einen Metzger wie die Metzgerei Stachura, die ihre Öffnungszeiten personalbedingt ebenfalls schon reduziert hat, kann der Laden nicht komplett ersetzen. Möglicherweise kommt ein Edeka-Markt gegenüber von der Bäko – doch dieses Projekt ist (noch) nicht in trockenen Tüchern. Im sozialen Netzwerk Facebook wird die Schließung der Bäckerei sehr betrauert. Einige machen die Politik dafür verantwortlich, andere wissen, wie schwierig es geworden ist, Personal für den Einzelhandel zu finden, von Auszubildenden ganz zu schweigen. "Traditionelles Backhandwerk bleibt auf der Strecke", heißt es in einem Kommentar. Man wünscht der Familie aber auch alles Gute und äußert Verständnis.

Die RNZ hat Werner Hemberger für eine Stellungnahme noch nicht erreicht.